Jestetten Beim Jugendturnier des SV Altenburg sind die Nachwuchskicker mit viel Spielspaß dabei

Das Jugendturnier des SV Altenburg an Pfingsten zieht 52 Mannschaften aus der weiteren Region und bis nach Schwaben an.

Alle Hände voll zu tun hatten die Verantwortlichen rund um die Turnierleiter Robert Windler und Jürgen Benz bei der Abwicklung des Jugendturniers, das der SV Altenburg im Rahmen seines bereits traditionellen Pfingstturniers durchführte. 52 Mannschaften der F-, E- und D-Jugend waren dabei am Start. Die Teams kamen aus Deutschland und der benachbarten Schweiz, den weitesten Anfahrtsweg zum Turnier hatten die jungen Kicker aus Waiblingen.

Dass alle Kinder mit großer Begeisterung spielten und von zahlreichen Eltern stimmgewaltig am Spielfeldrand unterstützt wurden, konnte jeder leicht sehen und hören. Das Turnier wurde in drei Altersgruppen durchgeführt. Die stärkste Gruppe war die F-Jugend. Hier gab es vier Gruppen mit jeweils sieben Mannschaften. In dieser Altersgruppe wird kein Sieger ausgespielt – in den einzelnen Gruppen spielt jede Mannschaft gegen jede. In der E-Jugend gab es zwei Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften.

Im Endspiel trat der FSV Waiblingen gegen den FC Bülach an; der Sieg ging an die Schwaben. Auch bei der D-Jugend gab es zwei Gruppen mit je sechs Mannschaften. Hier wurde mit großem Ehrgeiz gespielt, bis die Endplatzierung feststand. Turniersieger war auch hier die Mannschaft des FSV Waiblingen mit einem Sieg über den FC Rafzerfeld (CH). Dritter wurde das Team des FC Tiengen vor SV Olympia Laupheim. Es dämmerte bereits, als nach 13 Stunden Turnierbetrieb die letzte Siegerehrung bei Flutlicht und einsetzendem Gewitterregen durchgeführt wurde.