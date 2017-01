Jestetten Beim Hallenturnier des SV Jestetten freuen sich die Gastgeber über einen Sieg

beim Hallenturnier des SV Jestetten herrscht gute Laune bei Fans und Spielern. Die E2-Junioren freuen sich über Erfolg daheim.

Der Queen-Hit „We are the Champions“ dröhnte durch die Boxen. Und dann schwappte die Laola-Welle durch die Halle. Die E1-Junioren des FC Rafzerfeld wurden von den Fans frenetisch gefeiert. Das Finale am Sonntagabend zwischen den Schweizer Junioren und dem SC Lauchringen war der krönende Abschluss für das Hallenturnier des SV Jestetten. Mit 2:0 gewann das Team von Coach Heinz Meister und durfte den großen Siegerpokal in die Höhe stemmen. Aber auch der Gastgeber konnte einen umjubelten Turniersieg feiern. So marschierten die E2-Junioren des SV Jestetten mit vier Siegen und einem Remis ins Endspiel. Und auch dort behielten die Lokalmatadoren die Nerven und gewannen unter dem Jubel des Heimpublikums mit 2:1 gegen Reiat United.

Über zwei Tage konnten die Zuschauer beim F- und E-Juniorenturnier des SV Jestetten spannenden Jugendfußball bewundern. So waren neben den Heimteams die direkten Nachbarn aus Lottstetten, Altenburg und Erzingen am Start, dazu Schweizer Jungkicker vom FC Schaffhausen, Cholfirst United und FC Rafzerfeld. Aber auch weiter gereiste Mannschaften aus Murg, Rheinfelden und Konstanz-Wollmatingen legten den Weg nach Jestetten zurück. Es waren 40 Mannschaften am Start. Und: Auch wenn am Ende eines Turniers immer nur eine Mannschaft der Gewinner sein kann, dürfen sich beim SV Jestetten traditionell alle Teams und alle Spieler als Sieger fühlen, bekommt doch jeder einzelne Akteur einen kleinen Pokal als Anerkennung überreicht.

Uwe Frenzel zieht jedenfalls ein positives Fazit über die zwei Tage. "Ein solches Turnier ist natürlich auch mit großem Aufwand verbunden. Wir können stolz darauf sein, dass wir beim SVJ so viele engagierte Helfer haben. Denen gebührt ein großer Dank. Sonst könnten wir ein solches Event gar nicht stemmen“, sagt der Jugendleiter. Ebenso lobte Frenzel den Rückhalt der Gemeinde Jestetten, die die Veranstaltung alljährlich fördert sowie die Unterstützung der zahlreichen Sponsoren.