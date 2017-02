Jestetten Bei der Wiiberfasnacht in Altenburg geben sich Meerestiere die Ehre

Die Wiiberfasnacht in Altenburg steht unter dem Motto "Wir tauchen ab". Auch einzelne Männer sind zugelassen – allerdings zum Arbeiten.

Die Wiiberfasnacht des Turnvereins in Altenburg ist vermutlich an Stimmung kaum zu übertreffen. Unter dem maritimen Motto "Wir tauchen ab" hatten sich in der zum bunten Korallenriff mutierten Altenburger Halle zahlreiche Meeresbewohner eingefunden, die sich recht schnell ihrer Hemmungen entledigten und eine Party steigen ließen, von der sie noch ihren Kindeskindern erzählen können.

Das einzige Manko an der ganzen Sache war, dass es quasi keine Männer in der Halle gab. Doch im Gegensatz zu den orthodoxen Jestetter Frauen zeigten sich die Altenburger liberal, indem auch ein paar Männer Zugang zu diesem närrischen Ereignis hatten. Als DJ und für den Getränkeausschank, also niedere Arbeiten, waren eine Handvoll Männer eingesetzt, die das Geschehen am Rande mitverfolgen durften. Und auch der Berichterstatter von der Presse war ein Mann, offenbar hatten die Altenburger Wiiber keine gleichwertige Frau gefunden.

Das Programm war deftig und abwechslungsreich. Dabei legten die Vortragenden schnell ihre weibliche Zurückhaltung ab und das ganze Korallenriff wurde zum Tollhaus. Bald tanzte und kochte der ganze Saal, die Stimmung war auf dem Siedepunkt und auch die Männer schwitzten – beim Herbeischleppen von gekühlten Getränkeflaschen. Was den Abend so besonders machte, war der Umstand, dass die Frauen nicht nur irgendwie verkleidet, sondern in wirklich fantasievollen Kostümen erschienen – nicht eine ist unverkleidet gekommen. Es gab allerlei Fische, Quallen, Tintenfische, Tiefseetaucher, Meerjungfrauen, Fischer und eindrucksvollen Plastikmüll zu bestaunen.