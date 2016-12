Jestetten Auswanderung: Familie vom Jestetter Zipfel seit über einem Jahr in Kanada

Seit August 2015 leben Christian und Simone Volk mit ihrem Sohn in British Columbia in Kanada. Grund waren die besseren Arbeitsbedingungen in der Forstwirtschaft. Das Schweizer Fernsehen SRF1 zeigt am 6. Januar einen Beitrag über die Familie.

Es ist ziemlich sicher, dass am 6. Januar viele Menschen im Zürcher Weinland in Benken und im Jestetter Zipfel um 21 Uhr SRF1 im Fernsehen einschalten werden. Zu sehen sind Christian und Simone Volk mit ihrem Sohn Gion, die Mitte August 2015 nach Kanada ausgewandert sind. Sie sind nun Teil der Fernsehserie des schweizerischen Fernsehens (SRF1) „Auf und davon“, bei denen Menschen begleitet werden, die sich irgendwo auf der Welt eine neue Existenz aufbauen wollen beziehungsweise aufgebaut haben – bei Christian und Simone Volk fiel die Wahl auf Kanada.

Grundlage der Entscheidung war insbesondere der Jugendtraum von Christian Volk, eines Tages auszuwandern. Dieser Traum wurde zunächst zurückgestellt, denn nach einer Ausbildung als Lkw-Mechaniker in Bibern (Thayngen/Schweiz), machte er sich mit 22 Jahren selbständig und gründete mit Unterstützung seiner Familie das Forstunternehmen Volktrans, das er 17 Jahre lang bis zur Auswanderung zu einem erfolgreichen, in der ganzen Schweiz bekannten Unternehmen ausbaute – saisonbedingt mit bis zu 14 Mitarbeitern.

Auch bei der Ehefrau Simone geborene Denzel stand die Auswanderung nicht unbedingt in der Lebensplanung. Nach dem Abitur 1998 an der Justus-von-Liebig-Schule in Waldshut machte sie zunächst eine Ausbildung als Landschaftsgärtnerin, vor zehn Jahren studierte sie – nachdem sie ab 2004 in der Firma Volk tätig war – in Lyss Försterin und war nach erfolgreichem Abschluss des Studiums ab 2006 im Betrieb Volktrans für die gesamte Büroarbeit verantwortlich.

Der Grund für die Auswanderung, von dem die Eltern Maria und Rainer Denzel ebenso überrascht wurden wie Els und Bruno Volk, lag nicht zuletzt darin, dass die Arbeitsbedingungen in Sachen Forstwirtschaft in Kanada weitaus unkomplizierter sind als in der Schweiz. Dies haben Christian und Simone Volk in akribischen Erkundungen und Vorbereitungen bei drei Aufenthalten in Kanada festgestellt – Erkundungen, die von den Eltern als Ferienaufenthalte und nicht als Recherchen für die Auswanderung zu Kenntnis genommen wurden. Entsprechend waren sie überrascht und irgendwie auch schockiert, als man dann von der Entscheidung hörte. Ändern konnte man nichts mehr, das schmucke Eigenheim in Benken nebst Forstunternehmen waren verkauft und bildeten die Grundlage für die Betriebsgründung in Kanada.

Nach eineinhalb Jahren haben sich Christian und Simone Volk in Clearwater British Columbia etabliert. Nach dem Start mit einem Mitarbeiter, der ebenfalls aus der Schweiz ausgewandert ist, hat die Firma Volktrans Canada inzwischen fünf kanadische Vollzeit – Mitarbeiter.

Dennoch gibt es kleine Wermutstropfen. Obwohl man inzwischen vielerlei Kontakt hat – der kleine Sohn Gion geht jetzt zur Schule und spricht richtig gut englisch – gibt es bei Simone Volk schon ab und zu mal Heimweh, Christian Volk, der voll in seiner neuen Aufgabe aufgeht, vermisst allenfalls das Vereinsleben bei den Pontonieren in Ellikon. Kontakt zwischen den Familien gibt es Dank Technik: fast täglich unterhält man sich über Skype, einmal besuchte das Ehepaar Denzel die Auswanderer in Kanada und schon dreimal waren die „Kanadier“ in Jestetten/Benken.

Fazit der Auswanderer: Sie können sich es in der gegenwärtigen Situation nicht vorstellen, eines Tages wieder zurück nach Benken und Jestetten zu kommen

vom schweizerischen Fernsehen: Sendetermine sind der 6., 13., 20. und 27. Januar sowie der 3. und 10. Februar, jeweils um 21 Uhr. Wie es den Auswanderern der vergangenen Sendestaffel (2016) geht, zeigt SRF1 in einer 90-minütigen Sendung am 1. Januar um 20.05 Uhr.