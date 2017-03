Jestetten Ausstellung: Malerei und Steinarbeiten

Kulturkreis zeigt von 31. März bis 17. April in einer Ausstellung Bilder von Wolf Zien und Skulpturen von Jürgen Kübler.

Jestetten – Eine Ausstellung mit Bildern von Wolf Zien und Steinarbeiten von Jürgen Kübler zeigt der Kulturkreis Jestetten von Freitag 31. März bis Ostermontag, 17. April, im Alten Schulhaus in Jestetten. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr. Jürgen Kübler absolvierte von 1986 bis 1989 eine Lehre als Steinbildhauer bei Max Blödt in Jestetten. 1997/1998 folgte die Meisterschule, und 2004 übernahm er dann den Betrieb von Max Blödt. Kübler arbeitet seither als freischaffender Bildhauer und erhielt bei Wettbewerben Auszeichnungen in Silber und Bronze.

Wolf Zien wurde 1938 in Berlin-Dahlem geboren, machte 1958 in Landau/Pfalz Abitur. Es folgte eine Ausbildung bei der Bundeswehr zum Piloten. Er tat Dienst in mehreren Einsatzverbänden, in Stäben und als Lehrer an der Offiziersschule der Luftwaffe. Nach der Pensionierung studierte Zien in Hamburg Kunstgeschichte und Ägyptologie. Er lebt seit 1992 in Jestetten. Seine Hobbys sind Malen und Zeichnen. Wolf Zien versucht, verschiedene Malstile nachzuempfinden und stellt in realistischen und abstrakten Bildern, in Zeichnungen und Karikaturen einen Teil seiner Umwelt dar. Seine Bilder sind nicht verkäuflich.

ist freitags, samstags und sonntags sowie an Feiertag von 16 bis 19 Uhr geöffnet.