Ausblick auf 100-jähriges Bestehen des SV Jestetten 2020

Über 50 Mitglieder kommen zur Hauptversammlung des SV Jestetten. Führungsduo Sebastian Huber und Christian Meister für zwei Jahre bestätigt.

Jestetten (erl) Ira Sattler zeigt sich in der Hauptversammlung beeindruckt von der geleisteten Arbeit beim SV Jestetten: "Ich finde es stark, was hier mit Engagement und in viel Eigenarbeit geleistet wird", richtet sie lobende Worte an die Mitglieder – und insbesondere an die Vorstände Sebastian Huber und Christian Meister. Vor zwei Jahren trat das Duo als neue Führungscrew an. Einstimmig und unter großem Beifall wurden Huber und Meister für weitere zwei Jahre gewählt.

In Zeiten von sinkenden Mitgliederzahlen und Vereinssterben vielerorts, hat es der Fußballverein geschafft, 2016 positive Zahlen zu schreiben. Finanziell konnte immerhin ein Überschuss von rund 9000 Euro erwirtschaftet werden. Aber auch personell, sind die Mitgliederzahlen weiterhin steigend. So verfügt der SVJ speziell im Jugendbereich über eine geballte Jung-Power. 125 Junioren werden betreut, in vielen Altersklassen können teilweise sogar zwei Teams gestellt werden. Jugendleiter Uwe Frenzel unterstehen 22 ehrenamtliche Trainer und Betreuer. Mit dem internationalen Hallenturnier im Januar und einem Fußball-Camp im Sommer hat der Verein Plattformen geschaffen, die überregional für Beachtung sorgen.

Aushängeschild des Klubs sind auch die Aktiven. Die erste Mannschaft steht aktuell auf Platz neun der Bezirksliga Hochrhein, mittelfristig kann vielleicht sogar wieder ein Angriff auf die Landesliga unternommen werden. Im Kreisliga B-Abstiegskampf befindet sich dagegen die zweite Mannschaft. In der Versammlung wurde der neue Trainer Zouheyr Ziani präsentiert. "Das Ziel ist der Klassenerhalt", sagt der Trainernovize – und fügt selbstbewusst hinzu: "Den werden wir auch schaffen!"

Bei aller Freude über ein erfolgreiches Jahr 2016 sind die Vorsitzenden nicht der grenzenlosen Euphorie verfallen. Es stehe wieder ein Jahr an mit besonderen Herausforderungen, weiß Meister. "Jede Hilfe ist willkommen. Und auch nötig, wollen wir weiter ein aktives Vereinsleben gestalten."

Ein wenig geht der Blick schon weiter: Am 1. März 2020 steht das 100-jährige Vereinsbestehen an, dafür wurde ein Organisationskomitee gegründet. Fünf Sitzungen fanden bereits statt. "Heraus kam ein 18-seitiges Dokument mit Ideen und Vorschlägen, die wir nach und nach abarbeiten werden", sagt Spielausschuss und OK-Mitglied Roland Fischer. Bürgermeisterin Ira Sattler sagte dazu: "Beim SV Jestetten ist immer was los. Machen sie so weiter, so funktioniert erfolgreiche Vereinsarbeit."