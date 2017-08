Jestetten Auch zum Badespaß in Jestetten gehören gewisse Regeln

Die Polizei weist Badende auf bestehende Verbote hin, das Fahren und Parken im Wald sind beispielsweise nicht erlaubt.

Der Rhein ist ein beliebtes Ziel für Erholungsuchende und Freizeitsportler. Dies gilt besonders für den Hochrheinabschnitt des Jestetter Zipfels zwischen dem Rheinfall und der Lottstetter Badewiese, der so genannten Gieße. Allerdings vergisst dabei mancher Badegast, dass das Fahren im Wald verboten ist. Während in Lottstetten der Weg von der Nacker Mühle zur Gieße eine öffentliche Straße ist, sind alle anderen Waldwege im Jestetter Zipfel für den Autoverkehr gesperrt – gleichgültig ob am Waldeingang eine Fahrverbotstafel steht oder nicht.

Besonders in den Sommermonaten ist die Altenburger Rheinhalbinsel Schwaben ein echter Magnet für Naturliebhaber aller Art. Während die Einen die vielfältige Natur mit ihrer zum Teil seltenen Flora und Fauna schätzen, kommen die Anderen, um im Fluss zu baden und an den Grillstellen ihr Picknick zu garen. Wieder Andere fahren auf einem Boot oder Floß hinaus auf die Wasserfläche und genießen dort die sommerliche Sonne.

In jüngster Zeit kommt es, vor allem im Altenburger Wald, allerdings zu chaotischen Zuständen. Besonders im Trottenberg beim sogenannten 4. Bad, ist bei trockener Witterung kein Durchkommen mehr möglich. Bis zu 25 Fahrzeuge wurden schon gezählt, die sich die schmale Straße zum Rhein hinunterschoben und dort, vor einer Schranke, die sich rund 300 Meter vor dem Badeplatz befindet, alles blockierten. Dies ist nicht nur verboten, sondern auch gefährlich, da hierdurch der Rettungsweg versperrt ist. Neben dem Trottenberg sind auch der Greuthweg und die Grillstelle auf der östlichen Seite des Schwabens stark betroffen.

Auf Bitten der Gemeinde kontrolliert die Forstbehörde das Fahren im Wald, doch die Zustände haben sich so verschärft, dass in jüngster Zeit die Polizei regelmäßig Kontrollfahrten im Wald unternimmt, um der Situation Herr zu werden. Vorausgegangen waren massive Beschwerden der alteingesessenen und einheimischen Nutzer der Uferwiesen. Die zum Teil ortsfremden Gäste bringen nicht nur das Auto mit in den Wald, sondern auch Müll. Außerdem wurden in diesem Jahr schon zahlreiche Rastbänke und Tische an den Erholungsschwerpunkten zerstört.