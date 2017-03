Jestetten Archäologie in Jestetten: Auswertung von Privatfunden ist mühsame Geschichtsrekonstruktion

Archäologie in Jestetten: Auswertung von Privatfunden ist mühsame Geschichtsrekonstruktion

Die genaue Aufbereitung einer archäologischen Sammlung ist mit viel Aufwand verbunden. Konrad Schlude vom Bildungswerk Jestetten besucht mit Studentin Céline Guillod das Fachlabor der Kantonsarchäologie Zürich.

Im Rahmen des grenzüberschreitenden Projekts zur Erforschung des spätkeltischen Siedlung Altenburg-Rheinau wurden archäologische Funde aus Privatbesitz wissenschaftlich aufgenommen. Dazu gehört keltische Keramik, es gibt aber auch Werkzeuge aus Silex (Feuerstein). Diese Funde sind zum Teil schon vor Jahrzehnten gemacht worden und im Zuge der Vererbung ist oft das Wissen um Fundort und Fundzusammengang verloren gegangen. So ist unter anderem bei den keltischen Scherben nicht klar, ob sie wirklich aus Altenburg oder Rheinau stammen. Der wissenschaftliche Wert ist dadurch stark gemildert. Da es aber einen lokalen Bezug gibt, sollen diese Funde in eine offizielle archäologische Sammlung überführt werden, um deren Aufbau das Bildungswerk Jestetten bemüht ist.

Ziel ist eine geregelte Trägerschaft, zum Beispiel durch einen Verein in Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Um mehr über Aufbau und Verwaltung einer archäologischen Sammlung zu erfahren, besuchte eine Delegation aus Jestetten die Kantonsarchäologie Zürich. Dabei waren Konrad Schlude, Leiter des Bildungswerks Jestetten, und Céline Guillod, Studentin an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Im Rahmen einer Arbeit des grenzüberschreitenden Naturparks Schaffhausen beschäftigt sich Guillod mit der Frage, wie die Altenburger Halbinsel Schwaben besser touristisch inszeniert werden kann.

Ziel ist unter anderem eine bessere lokale Identifikation und eine höhere Attraktivität nach außen. Begrüßt wurden die Gäste von Kathrin Trüllinger, der Leiterin des Fundlabors. Sie erklärte den Aufbau der Sammlung. Je nach Material und Bedeutung werden die Funde unterschiedlich erfasst und aufbewahrt. Funde aus Holz, zum Beispiel aus Feuchtbodensiedlungen, müssen zuerst aufwendig präpariert werden, bevor sie dann mit anderem organischen Fundmaterial, zum Beispiel steinzeitlichen Werkzeugen aus Tierknochen, in der Klimakammer mit konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit eingelagert werden. Metallfunde werden in wesentlich geringerer Luftfeuchtigkeit in luftdichten Plastikboxen verpackt. Keramik hingegen kann auf einfache Art bei wechselndem Raumklima gelagert werden.

Wie Kathrin Trüllinger dabei ausführte, muss immer auf alterungsbeständige Verpackungsmaterialien geachtet werden. Wird schlechtes Verpackungsmaterial eingesetzt, so muss dieses nach wenigen Jahren ersetzt werden. Angesichts des riesigen Bestands an Fundmaterial wäre das eine vom Umfang nicht beherrschbare Aufgabe. Zudem könnte es sein, dass das sich zersetzende schlechte Material auch wichtige Fundobjekte beschädigt. Wichtig ist auch die Erfassung und Verwaltung der Sammlung mittels moderner EDV. Es braucht ein gutes Ablagesystem, das konsequent durchgezogen wird, sodass immer klar ist, wo sich ein Fund der Sammlung befindet, und was dieser Fund darstellt.

Für die Gäste aus Jestetten bot der Besuch wichtige Einblicke in die Arbeit des Fundlabors. Der Aufbau einer archäologischen Sammlung wird weiter vorangetrieben, sodass mit dieser Sammlung dann auch Ausstellungen durchgeführt werden könnten. Das Bildungswerk Jestetten ist dabei um Unterstützung froh.