Jestetten Arbeit an der diesjährigen Dorfchronik Jestetten im Endspurt

Auch dieses Jahr beinhaltet das jährlich erscheinende Buch wieder zahlreiche Beiträge zu Themen aus Natur, Gewerbe, Historie und natürlich über die Menschen in Jestetten. Das rund 150 Seiten starke Werk erscheint schon seit 1974 – und wurde seitdem immer dicker.

Wer möchte an diesen heißen Sommertagen an Weihnachten denken? Vermutlich waren die Mitglieder der Jestetter Dorfchronikredaktion im klimatisierten Bürgersaal mit ihren Gedanken auch nicht bei Weihnachten, doch jährlich erscheint Mitte Dezember die Ausgabe des interessanten, informativen und aufwendigen Werkes. Und da geht es nun bei der Zusammenstellung der einzelnen Beiträge in den Endspurt. Seit 1974 erscheint die Jestetter Dorfchronik jährlich, schon sehr viel länger gab es unterjährige Chroniken, allerdings mit amtlichen Mitteilungen und Werbebeiträgen. Hatte die Chronik des Jahres 1974 noch 48 Seiten waren es im vergangenen Jahr satte 150 Seiten.

In diesem Jahr wird es, neben der Jahreschronik (Rainer Denzel) und dem aktuellen Gemeindebericht (Ira Sattler) wieder zahlreiche Beiträge zu unterschiedlichen Themen aus Natur, Gewerbe, Historie und natürlich über Menschen in Jestetten geben. So ist es dieses Mal der Bildhauer Jürgen Kübler, der in der Chronik vorgestellt werden wird. Im Blick nach gestern richtet sich der Fokus auf die ehemalige Firma Bognar-Stender in Altenburg und Arnold Kaier hat wieder ein paar Anekdoten aus dem alten Jestetten aufgeschrieben.

Personell hat sich einiges geändert im Team der Jestetter Dorfchronik. Waren bisher mit Bürgermeisterin Ira Sattler und ihrer persönlichen Assistentin, Esther Meier, lediglich zwei Frauen Redaktionsmitglieder, wurde der Frauenanteil nunmehr verdoppelt. Für den, vor zwei Jahren verstorbenen Rolf Wipf und den aus Altersgründen ausgeschiedenen Karl-Hellmuth Jahnke rückten Heike Raif und Rita Kromer ins Team nach. Heike Raif war bereits im vergangenen Jahr mit einem Beitrag in der Chronik vertreten, Rita Kromer wird mit ihrem Beitrag über das 25-jährige Bestehen des Waidling-Clubs ihren ersten Bericht schreiben.

Und während die Chronik des Jahres 2017 weitgehend steht und sich Isabell Röhm dem Layout widmen kann, macht sich das Redaktionsteam schon Gedanken über das kommende Jahr und sogar darüber hinaus. Für 2018 ist ein Bericht über den Verfasser des Dorfbuchs von 1930, Georg Jäger und das Jubiläum des badisch-schweizerischen Forstkränzchens vorgesehen. Und am Horizont taucht schon das Jahr 2021 mit dem 1150-jährigen Gemeindejubiläum auf.