Jestetten Am mysteriösen Wasserverlust in der Gemeinde Jestetten könnte ein Messfehler Schuld sein

Am mysteriösen Wasserverlust in der Gemeinde Jestetten könnte ein Messfehler Schuld sein

Rechnungsamtsleiter Heiko Weißenberger sieht den Grund für die Diskrepanz zwischen der Fördermenge an Trinkwasser und dem Verkauf in der ungenauen Technik aus den 80er Jahren.

Ein mysteriöser Wasserverlust beschäftigt die Gemeinde Jestetten. Anlässlich der Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeindewerke für 2015 stellte die Verwaltung fest, dass 340 650 Kubikmeter Wasser gefördert worden waren, jedoch nur 241 775 Kubikmeter verkauft wurden. Zwar gilt ein Verlust von zehn bis 15 Prozent des Wassers durch Rohrbrüche und defekte Leitungen als normal, wie Rechnungsamtsleiter Heiko Weißenberger anmerkte. Doch die Zahlen in Jestetten müssen andere Ursachen haben.

"Einen Diebstahl des Wassers über Hydranten können wir auch ausschließen", erklärte Weißenberger weiter. "Hätte hier jemand Wasser entnommen, wäre dies bemerkt worden." Der Amtsleiter hatte einen anderen Verdacht. Er vermutete die Ursache in den alten Messeinrichtungen. Die Anlage stammt aus den 1980er Jahren und dürfte dementsprechend fehleranfällig und ungenau sein. Aus diesem Grund werde im Lauf des Jahres die alte Anlage durch eine neue Technik ersetzt.

Das Ergebnis der Gemeindewerke fiel erfreulich positiv aus. "Das Wirtschaftsjahr 2015 schloss mit einem Jahresgewinn in Höhe von 131 814 Euro", stellte Lothar Altenburger fest, der die Gemeinderatsitzung leitete, da Bürgermeisterin Ira Sattler verhindert war. Er wies darauf hin, dass es sich beim Jahr 2015 um ein Übergangsjahr handelte, da die Gemeinde die Stromversorgung ausgelagert habe und lediglich für die Wasserversorgung verantwortlich ist. Allerdings gab es im Jahr 2015 noch letzte Aufwendungen für die Stromversorgung, die zukünftig nicht mehr anfallen. Erfreut zeigte sich Altenburger über den Überschuss bei der Wasserversorgung.

Die Gemeinde Jestetten verfügt über ein Wasserleitungssystem mit einer Gesamtlänge von 32 Kilometern. Aus zwei Tiefbrunnen, Mooswiesen in Jestetten (Tiefe zehn bis zwölf Meter) und Oberholz in Altenburg (54 Meter) werden maximal 1100 Kubikmeter Wasser am Tag gefördert. In zwei Hochbehältern wird das Jestetter Wasser gespeichert. Der Hochbehälter im Heuberg hat ein Fassungsvolumen von 1500 Kubikmetern, der Hochbehälter im Dietenberg ein Fassungsvermögen von 500 Kubikmetern. Im Jahr 2015 wurden 1620 Wasserzähler eingebaut.