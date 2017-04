Jestetten Altenburger Jagdpächter sorgt sich um die Rehkitze

Der Altenburger Jagdpächter Stephan Bierwangen sorgt sichum den Nachwuchs im Wald. Vor allem am 1. Mai strömen viele Wanderer ins Grüne. Stephan Bierwangen appelliert deshalb, die Wanderwege nicht zu verlassen. Hundehalter sollten ihre Vierbeiner an die Leine nehmen, um die Jungtiere nicht zu gefährden.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Altenburg – Nachdem sich der Winter nun endgültig verabschiedet hat und frisches Grün über dem Land liegt, ist eine Wanderung durch Feld und Wald naheliegend. Der Maifeiertag wird auch in diesem Jahr sicherlich dadurch gekennzeichnet sein, dass Heerscharen von Menschen, gut gelaunt und mit genügend Proviant die Wanderwege entlangziehen.

In diesem Zusammenhang machte Stephan Bierwagen, Jagdpächter in Altenburg darauf aufmerksam, dass die Tiere des Waldes gerade in diesen Wochen ihren Nachwuchs zur Welt bringen. Um diesen nicht zu stören, sollten die Wanderwege möglichst nicht verlassen werden. Denn im Gras oder Unterholz sind die Jungtiere abgelegt und warten auf die Rückkehr ihre Mütter. Sollte ein Wanderer dennoch ein Rehkitz entdecken, ist es angebracht, das Tier einfach zu ignorieren. "Keinesfalls darf es gestreichelt oder gar mitgenommen werden", sagte Bierwagen im Gespräch mit unserer Zeitung.

Das deutlich größere Problem als Wanderer sind jedoch frei laufende Hunde im Wald. So lange ein Hund den Wanderweg nicht verlässt, besteht nur wenig Gefahr, allerdings lassen sich viele Hunde, die Jagdhund-Gene in sich haben, kaum von einer Wildspur abbringen.

Für einen Hund ist es ein Leichtes, ein abgelegtes Wildtierbaby zu finden. "Für einen Hund, wenn er auch noch so friedlich erscheint, ist ein wildes Tier lediglich seine Beute, die er blitzschnell töten kann und wird", ergänzt Bierwagen. Hunde, die nicht zuverlässig gehorchen oder einen Jagdtrieb besitzen müssen daher im Wald angeleint werden. In diesem Zusammenhang verwies Bierwagen auf den Umstand, dass die Hochrheinlandschaft zahlreiche naturräumliche Besonderheiten aufweist und viele seltene Tier- und Pflanzenarten beheimatet. Auch zu deren Schutz sollten Waldbesucher die ausgewiesenen Wanderwege nicht verlassen.

Der Jagdpächter Stephan Bierwagen erinnerte ebenfalls daran, dass das Fahren mit Kraftfahrzeugen im deutschen Wald nicht erlaubt sei. Wer beispielsweise einen der Grillplätze am Rhein aufsuchen will, muss dies zu Fuß tun. Um das in jüngster Zeit zunehmende Fahren im Wald wieder einzudämmen wird das Kreisforstamt seine Kontrollen ausweiten.