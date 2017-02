Jestetten Acht Wohnungen unbewohnbar - 800 000 Euro Schaden bei Gebäudebrand in Jestetten

Acht Wohnungen unbewohnbar - 800 000 Euro Schaden bei Gebäudebrand in Jestetten

Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Kreis Waldshut hat am Samstag acht Wohnungen unbewohnbar gemacht und einen Schaden von 800 000 Euro angerichtet.

Wie die Polizei mitteilte, hatte es am Morgen in Jestetten aus noch ungeklärter Ursache in einer Dachgeschosswohnung gebrannt. Die Flammen breiteten sich daraufhin schnell aus. Mithilfe von Drehleitern benachbarter Feuerwehren konnten die beiden ausgerückten Einsatzkräfte den Brand löschen. Die Nachlöscharbeiten sollten aber voraussichtlich noch bis Sonntag laufen.

Die Bewohner wurden von Bekannten und die durch Gemeinde untergebracht. Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte im Einsatz.