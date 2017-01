Jestetten Ära geht bei Musikverein zu Ende

Helga Lauterbach löst nach 16 Jahren Vorsitzenden Michael Läule ab. Freude über neuen Dirigenten Karl Schwengler.

Jestetten (rkr) Eine Ära geht für den Musikverein Jestetten zu Ende: Nach 16 Jahren stellte Michael Läule sein Amt als Vorsitzender zur Verfügung. Nun leitet Helga Lauterbach die Geschickte des Vereins. Protokollführerin Marlies Sigg verlas in der Hauptversammlung das Jahresprotokoll und Kassiererin Rotraud Peters trug ihren Kassenbericht vor. Ihr wurde von Kassenprüfer Roland Heinemann bescheinigt, dass die Buchhaltung stimme und einwandfrei geführt sei. Rotraud Peters konnte somit von den Mitgliedern einstimmig entlastet werden. Daniela Hosp berichtete von den Aktivitäten der Jungmusiker. Mit dem Jugendorchester DALJ laufen die Vorbereitungen zur Teilnahme am diesjährigen Welt-Jugend-Musik-Festival in Zürich. Jungmusiker Leo Hitzegrad wurde als offizielles neues Mitglied im Verein aufgenommen. Zahlreiche Vereinsmitglieder kümmern sich aktiv als Ausbilder um die Jugend. In seinem Jahresrückblick betonte Michael Läule, dass es ein anstrengendes Vereinsjahr gewesen sei.

Eine Herausforderung und sehr schwierig sei die Suche nach einem neuen Dirigenten gewesen. Um so mehr habe er sich gefreut, dass es nach einem unsicheren Start dann im April gelungen sei, Karl Schwengler zu verpflichten. Mit ihm sei wieder Ruhe ins Vereinsjahr eingekehrt. Läule erinnerte an die verschiedenen Anlässe, bei denen der Verein im vergangenen Jahr Präsenz gezeigt hat, musikalischer Höhepunkt war das gelungene Winterkonzert. Positiv sah er auch die Kooperation mit der Schule an der Rheinschleife, um die Jugend zu bewerben. Im Bericht des Dirigenten war von Karl Schwegler zu hören, dass ihm bereits die erste Probe mit dem Verein Spass gemacht habe und ihm daher die Zusage nicht schwergefallen sei.

Eine Herausforderung seien die teilweise schwach besetzten Register, trotzdem habe man erfolgreich neue Stücke einstudieren können. Die Entlastung der Vorstands erfolgte einstimmig und mit den anschließenden Wahlen wurde für den Musikverein Jestetten eine neue Ära eingeläutet.

Der Vereinsvorsitzende Michael Läule verkündete seinen Rückzug. Die vergangenen 16 Jahre seien für ihn verbunden gewesen mit unzählig schönen Stunden. Es sei aber auch eine arbeitsreiche und oft schwere Zeit gewesen, in der er als Vermittler, Schlichter, Motivator und Antreiber agiert habe. Er sei nicht als Vorsitzender geboren worden, sondern an seinem Amt gewachsen. Viel habe man auf den Weg gebracht und sein größter Stolz wäre, wenn es später einmal heissen würde „Das hat er gut gemacht!“ Standing Ovations für Michael Läule zum Abschied zeigten, dass er bereits heute große Wertschätzung genießt. Seiner Nachfolgerin wünschte Läule alles Gute. Mit Helga Lauterbach steht künftig eine Frau an der Spitze des Vereins. Ihre Wahl erfolgte einstimmig und mit Beifall. Ebenfalls einstimmig gewählt wurde Mirko Niederhauser zum Schriftführer als Nachfolger von Ulrich Niederhauser. Gewählt als Jugendvertreterin wurde Melissa Hornung, sie wird unterstützt von Jannik Hosp. Im Amt bestätigt wurden Marlies Sigg als Protokollführer, Anneliese Kubin als Materialwart, Beate Läule als Notenwart. Das Amt der Kassenprüfer übernehmen Michael Läule und Roland Heinemann.