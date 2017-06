Jestetten 20 Jahre deutsch-französischer Schüleraustausch: Jestetter Realschüler reisen zur Feier nach Clisson

Die Jestetter Realschule pflegt seit 20 Jahren Kontakt zu zwei Schulen in Clisson. 20 Schüler reisen zur Feier nach Frankreich.

Jestetten (thg) Die Realschule Jestetten und die französischen Schulen Collègelmmaculèe Conception und Collège Cacault feierten in Clisson das 20-jährige Bestehen einer Schulpartnerschaft. Clisson liegt im Nordwesten Frankreichs, südlich von Nantes und etwa 80 Kilometer vom Atlantik entfernt. "Die Gegend hat ein italienisches Flair", sagt die Jestetter Schülersprecherin Lisa Weißenberger, die bereits zweimal dort war.

Nachdem die französischen Schüler bereits im April in Jestetten waren, fuhren 20 Schüler zum Jubiläumsanlass, der in das 40-jährige Jubiläum der Gemeindepartnerschaft Klettgau-Clisson eingebettet war. Zum Symbol der deutsch-französischen Freundschaft ließ man 300 Luftballons in den Nationalfarben gegen den Himmel steigen, wovon einer 1000 Kilometer weit bis nach Schottland geflogen ist. Nach der offiziellen Feier verbrachten die Schüler das Wochenende in den Gastgeberfamilien, die Ausflüge in die Stadt Nantes, an den Atlantik und auf die Insel Noirmoutier organisierten. Beeindruckend waren auch die unterschiedlichen Lebensgewohnheiten der Franzosen. Das mehrgängige Abendessen gibt es etwa um 21 Uhr und dauert eine Stunde und länger. Zu jedem Gang gibt es Baguette. "Manche Schüler essen sich beim ersten Gang satt und haben keinen Hunger mehr, wenn die Hauptspeise auf den Tisch kommt", bemerkt die Französischlehrerin Renate Weiermann, die seit 19 Jahren mit dabei ist. Schnecken und Froschschenkel werden oft nur aus Anstand gegessen. Das Frühstück hingegen ist eher spärlich. Im Fokus dieses Schüleraustausches steht jedoch das Lernen der französischen Sprache.

Die Jestetter Realschüler gingen mit ihren Austauschpartnern in die Klassen und konnten Einblicke in den Unterrichtsalltag gewinnen, der sich stark vom deutschen Schulsystem unterscheidet. Die französische Ganztagessschule dauert von 8 bis 17 Uhr und für Hobbies bleibt nur wenig Zeit.

Die Sprache Deutsch erfreut sich mittlerweile nicht mehr so großer Beliebtheit und als Wahlfach wird sehr oft Spanisch ausgesucht. "Der Lernzuwachs in Französisch ist für unsere Schüler aber recht groß", bemerkte Renate Weiermann. Das Komitee und die französischen Lehrerkollegen organisierten auch ein Ausflugsprogramm. Bei einer Stadt-Rallye lernten die Schüler Clisson aus ganz anderen Perspektiven kennen.

Der Höhepunkt war ein Besuch im Futuroscope in Poitiers. Die Schulpartnerschaft wurde im Schuljahr 1997/98 unter dem damaligen Schulleiter Horst Weible von den Lehrer Benni Müller und Michael Krug zur Pflege der Deutsch-Französischen Freundschaft ins Leben gerufen. Unterstützt wurden sie von der damaligen Vorsitzenden des Partnerschaftskomittees Klettgau-Clisson, Renate Krämer. Seither findet ein regelmäßiger Schüleraustausch mit Schülern von der siebten bis zur neunten Realschulklassen statt. Die Hälfte der Fahrkosten wird von der Gemeinde Klettgau übernommen.

Weitere Unterstützung kommt vom Partnerschaftskommittee und dem deutsch-französischen Jugendwerk. Während der 20-jährigen Partnerschaft entstanden auch einige Freundschaften. Zwei Schülerinnen machten bereits einen dreimonatigen Austausch. Lisa Weißenberger, die zurzeit im Prüfungsstress steht, will nach dem Abschluss im Sommer privat nochmals nach Clisson.