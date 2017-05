Jestetten 1000 Euro Schaden bei Einbruch in Grüthhütte

Unbekannte sind in die Grüthhütte in Jestetten eingebrochen. Dafür warfen der oder die Täter einen großen Stein durch das Fenster und drangen ins Innere ein. Der Sachschaden beträgt weit über 1000 Euro.

Jestetten (rig) Im Verlauf der abgelaufenen Woche sind Unbekannte in die Grüthhütte eingebrochen. Hierzu hebelten sie einen Fensterladen auf und warfen einen großen Stein durch ein Fenster. Dadurch konnten sie die Fensterflügel öffnen und sich Eintritt in die Hütte verschaffen. Bemerkt wurde der Einbruch vom Hüttenwart, Helmut Hamm, am Donnerstagabend. "Am vergangenen Wochenende war noch alles in Ordnung", sagte Hamm. Offenbar wurde nichts gestohlen, es befindet sich jedoch auch nichts von Wert in der Hütte. Der Sachschaden beträgt jedoch weit über 1000 Euro. Alleine die Beseitigung der unzähligen Glasscherben wurde zur Sisyphusarbeit. Neben dem Fensterladen wurden die Scheibe und der Fußboden beschädigt.

Die Beamten des Polizeipostens haben inzwischen die Spuren gesichert und die Ermittlungsarbeiten aufgenommen. Oberkommissar Tobias Brandi bittet Zeugen um Mithilfe. Wer in der vergangenen Woche entsprechende Auffälligkeiten im Bereich des Jestetter Waldes zwischen Escoplatz und Gröndler festgestellt hat, soll sich beim Polizeiposten in Jestetten melden.

Für Helmut Hamm, der die Hütte wie einen Augapfel hütet, ist der Einbruch besonders schlimm. Fast täglich erledigt er die Unterhaltarbeiten bei der Waldpädagogikhütte im Herzen des Jestetter Waldes. "Ich kann nicht verstehen, wie jemand aus purer Zerstörungswut, hier einen Stein durchs Fenster wirft", sagt er kopfschüttelnd.