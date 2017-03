Amtsinhaber Helmut Kaiser, der einzige Kandidat um den Posten des ehrenamtlichen Bürgermeisters in der Schwarzwaldgemeinde Ibach, wurde bei der Wahl am Sonntag, 12. März, mit 98,5 Prozent der gültigen Stimmen im Amt bestätigt.

Helmut Kaiser ist für eine weitere Amtszeit ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Ibach. Der Wahlsieger war als einziger Kandidat angetreten und vereinte bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 12. März, 98,5 Prozent der gültigen abgegebenen Stimmen auf sich. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,89 Prozent. Kaiser erhielt dabei 197 der 204 gültigen Stimmen. Drei Wähler hatten als eigenen Wunschkandidaten Markus Schlegel, Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung Dachsberg, auf den Wahlzettel geschrieben.



Das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters in Ibach bekleidet Helmut Kaiser seit 2009. Gleichzeitig ist er auch seit 1995 hauptamtlicher Bürgermeister der Nachbargemeinde Dachsberg-Südschwarzwald, mit der seit 2012 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Erfüllung der Verwaltungsaufgaben der Gemeinde Ibach besteht.