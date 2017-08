Ibach Sternstunden in Ibach

Sopranistin Beatrice Voellmy und Countertenor Alexander Seidel beeindrucken bei Konzert im Gotteshaus

„Hell und Dunkel“ war das Programm überschrieben, das im Rahmen der von der künstlerischen Leiterin Illa Küllig organisierten Reihe „Sternstunden in Ibach“ in der Ibacher Kirche erklang. Sopranistin Beatrice Voellmy und Countertenor Alexander Seidel gestalteten zusammen mit Sebastian Bausch an Cembalo und Orgel sowie Kaspar Singer am Barockcello einen Reigen von Barockkompositionen. Sie reichten von geistlichen über weltliche Werke bis hin zur Opernliteratur, indem sie Licht und Dunkel menschlicher Emotionen in den hellen und dunklen Passagen der Musik spiegelten. Mit dem aparten Widerspiel des Soprans von der Empore herab und der Stimme des Counters quasi als Echo aus dem Altarraum begann das Konzert sprechend mit dem Titel „Erhöre mich, wenn ich rufe“ von Heinrich Schütz.

Mit markanter Phrasierung trug Organist Sebastian Bausch Präludium und Fuge F-Dur von Vincent Lübeck vor, während sich bei dem Choralvorspiel zu „Wir glauben all' an einen Gott“ von Johann Pachelbel eine blumige Melodiengirlande von der Orgel herab über die Zuhörer ergoss. Die Missa brevis von Valentin Rathgeber, laut Alexander Seidel, der zu einigen Programmpunkten kurze Erläuterungen gab, eigens dazu verfasst, den Zuhörern die innerhalb der Liturgie angesprochenen wechselnden Gefühle nahe zu bringen, präsentierte sich im Kyrie mit Anrufungscharakter. Mit jubilierenden Tönen wartete das Gloria auf, das Benedictus hob die lyrische Linie hervor, und aus dem getragenen Duett des Agnus Dei sprangen die Miserere-Bitten des Countertenors wie spitze Hilferufe hervor.

Das Barockcello von Kaspar Singer verlieh dem virtuosen Solocapriccio aus der Feder von Joseph Marie Clément Ferdinand dall'Abaco einen beinahe intimen Charakter, während im Zusammenspiel mit dem Cembalo bei der Sonata in G von Domenico Gabrielli das Cello sehr lebendig zwischen feinsinniger Lyrik, schmerzlicher Eindringlichkeit und fröhlicher Ausgelassenheit agierte.

Ebenso zwischen Innigkeit und den durch die Pfeile Amors hochkochenden Gefühlsausbrüchen virtuos hin und her wechselten Beatrice Voellmy und Alexander Seidel im affektgeladenen Duett „No di voi, non vo fidarmi“ Georg Friedrich Händels. Während die Sopranistin in ihrer Soloarie „Falsa imagine“ aus der Händeloper „Ottone“ ihre unangestrengten, brillanten Höhen voll zur Geltung bringen konnte. Spielerisch leicht und graziös erklangen auf dem Cembalo Präludium und Fuge D-Dur aus dem ersten Band des Wohltemperierten Klaviers. Und beim Titel „Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen“ von Heinrich Schütz, der den Bogen zum Konzertbeginn schloss.