Ibach Sänger sind mit Herzblut dabei

Kirchenchor Hierbach-Ibach will im Mai mit weiteren Ensembles ein Konzert veranstalten. Reise in Mutterland ddes Dirigenten

Der Kirchenchor Hierbach-Ibach hat ambitionierte Pläne. Dirigent Martin Angell möchte Anfang Mai mit seinen 30 Sängern ein Konzert veranstalten, an dem sich neben dem rund 30-minütigen Auftritt des Chores weitere Ensembles beteiligen sollen und Anfang Oktober geht es dann auf einen mehrtägigen Ausflug nach England, wo Angell herstammt. In der Hauptversammlung stellte Chorleiter Angell seine Ideen allgemein vor; w r Lust hat, nach England mitzukommen, sollte sich bis Mitte Februar anmelden. Für das Konzert wurde spontan ein Aufruf erstellt, um weitere Sangesfreudige in Form eines Projektchores zur Mitwirkung an den kommenden Proben zu gewinnen. Der Vorsitzende Hermann Schäuble hatte die Anwesenden begrüßt und sich, wie auch der Dirigent, bei Pfarrer Jan Grzeszewski, für dessen Vertrauen in den Chor und seine Arbeit bedankt, das dazu führt, dass der Seelsorger dem Chor relativ freie Hand bei der musikalischen Gestaltung seiner kirchlichen Anlässe lässt. Diese betrafen im vergangenen Jahr, wie Schriftführerin Silvia Kaiser in ihrem Tätigkeitsbericht auflistete, die Mitwirkung an Gottesdiensten zu Dreikönig, Karfreitag, Ostersonntag, den Patrozinien in Hierbach und Ibach sowie am 26. Dezember. Außerdem hatte der Chor zur Feier der neuen Seelsorgeeinheit im Dom mitgesungen. , Das für die Bewirtung beim Kirchenfest eingenommene Geld spendete der Chor in voller Höhe der Sozialstation St. Blasien. Der Dirigentenbericht nannte zunächst die zehn Gottesdienstgestaltungen, wobei Martin Angell den Chor dafür lobte, dass er stets bereit gewesen war, auch an bekannten Liedern nochmals zu arbeiten.

Mit Einverständnis von Pfarrer Jan Grzeszewski werde er für die kirchlichen Anlässe weiterhin bekannte Lieder nutzen, um in den Proben möglichst viel Zeit für die neuen Stücke zu haben, die er für das geplante Konzert einstudieren möchte, wobei dies auch weltliche Lieder beinhalten solle. Den Hinweis aus der Versammlung, jeweils zwei bis drei Lieder für den Gottesdienst auszuwählen, die auch die Gemeinde mitsingen kann, nahm Angell gerne auf. Allgemein war der Probendurchschnitt im vergangenen Jahr aufgrund einiger Krankheitsfälle rückläufig. Er betrug bei insgesamt 42 Proben 73,7 Prozent. Zu 100 Prozent waren Martin Angell, Lydia Denz und Doris Schäuble anwesend.

Die Statistik wurde allerdings vom Bass mit 78,2 Prozent angeführt, gefolgt vom Alt mit 75.7 Prozent, dem Sopran mit 71,2 Prozent und dem Tenor mit 69,8 Prozent als Schlusslicht. Pfarrer Jan dankte dem Chor, er sei sehr mit ihm zufrieden, denn man spüre, die Sänger seien mit Herzblut bei der Sache. Die christliche Kirche sei traditionell immer eine singende Kirche gewesen, die Wurzeln des gesungenen Gotteslobs reichten indes historisch noch wesentlich weiter zurück als zu den Anfängen des Christentums. Er sei der festen Überzeugung, eine singende Kirche zu bleiben, sei wesentlich für die Zukunft des Gottesdienstes, da die Musik das wichtigste Ausdrucksmittel der Empfindung sei. Singen erfülle den ganzen Menschen, und durch das Singen erlange das Gebet eine tragende Gewissheit.