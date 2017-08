Ibach Ortsstraße wird saniert

Im Sommer soll in Ibach-Mutterslehen saniert werden. Wasserrechtliche Erlaubnis wird um zehn Jahre verlängert.

Planer Claus Baumgartner erläuterte die Straßensanierungsmaßnahme für die Ortsstraße in Mutterslehen. Von beantragten 170 000 Euro waren im vergangenen Jahr 150 000 bewilligt worden. Damit könne der stark sanierungsbedürftige Kernbereich innerhalb der Bebauung voll ausgebaut werden, die daran angrenzenden Randbereiche erhalten einen neuen Belag. Im Häuserbereich wird ein Kabelschutzrohr für den Breitbandanschluss direkt in der Straße mitverlegt, außerhalb der Bebauung wird das Leerrohr neben der Straße entlang geführt. Aktuell hat sich ergeben, dass das Unternehmen ED Netze mitziehen will und diese Rohre nutzen wird zur Erdverlegung der Stromzufuhr für alle Einwohner im Kernbereich. Die Maßnahme geht für 137 446 Euro an die Firma Knobel Bau aus Hartheim als günstigstem von vier Anbietern. Zusammen mit den Kosten für den Ingenieurvertrag ergibt das eine ziemlich genaue Punktlandung auf der bewilligten Summe. Vor Baubeginn soll noch eine detaillierte Untersuchung der Teerschichten vorgenommen werden. Als Ausführungszeitraum für die Sanierung wurde Anfang Juni bis Ende August angesetzt. Zu Beginn der Ibacher Gemeinderatssitzung gab es erstmal ein dickes Lob aus den Reihen der Zuhörer. Georg Albiez bezeichnete die mittlerweile installierte Beschriftung an der Gemeindehalle als überaus gelungen. Bürgermeister Kaiser informierte über den Abschluss eines Ingenieurvertrags zur Sanierung der Straße in Mutterslehen sowie über die Verlängerung des Ökostromvertrags mit der Firma Energiedienst. Im Zusammenhang mit der Bekanntgabe des Haushaltserlasses erwähnte Kaiser, dass die dort aufgeführte Erweiterung der Urnenstelen auf dem Friedhof bereits realisiert worden sei.

Die wasserrechtliche Erlaubnis für die Kläranlagen in Ibach und Mutterslehen wurde um weitere zehn Jahre verlängert. Kaiser gab zudem bekannt, dass anlässlich der 25-Jahr-Feier der Partnerschaft mit Pohrsdorf der Besuch einer Abordnung aus der Partnergemeinde beim Sommerfest der Ibacher Musik erwartet wird. Auf die Frage von Gemeinderat Clemens Speicher zur Situation der Ausgleichsmaßnahmen für das Projekt Atdorf in Bezug auf Flächen innerhalb der Gemeinde Ibach gab Bürgermeister Kaiser bekannt, dass im Gegensatz zu Dachsberg, wo laut der Liste, die das Landratsamt verschickt hat, 99 Grundstücke betroffen sind, Ibach vollkommen außen vor bleiben wird. Der Bauantrag zur Überdachung einer bestehenden Dunglege in Unteribach wurde befürwortet, die für die vorgesehene Dachneigung erforderliche Befreiung erteilt.