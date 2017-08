Ibach Muntere Senioren

Fasnacht in Ibach kommt bestens an. Zahlreiche Vorträge bringen gute Unterhaltung.

Heiteres Treiben herrschte in der gut gefüllten Gemeindehalle in Ibach bei der Seniorenfasnacht. Der Nachmittag begann mit dem Einmarsch der Dachsberger Dachse. Die musikalische Unterhaltung hatte die Urberger Musik-Combo, alias Musikverein Urberg, unter der Leitung von Patrick Böhler übernommen. Die Musiker hatten mit Matthias Kaiser auch einen eigenen Conférencier mitgebracht, der sich mit dem charmanten Fallobstfrüchtchen Gaby Stich als Ansagerin auf der Bühne abwechselte. Eingeleitet wurde das Unterhaltungsprogramm durch den Affentanz der Frauengemeinschaft Wittenschwand. Dem folgten die Hierbacher Frauen mit ihrer nicht minder revolutionären Wunderbox, einem Neutralisator für alle Beschwerden, der bei allen Probanden wunderbar wirke. Mit dem Slogan „Mir reicht's, wenn i weiß, dass i chönnt, wenn i wött“ nahmen Vreni, Ilona und Gaby so manchen im Keime erstickten Vorsatz musikalisch aufs Korn.

Die beiden Flugbegleiterinnen Olga und Paula alias Karin und Claudi verteilten zur allgemeinen Gaudi nicht nur Stärkungen für den Flug im Saal und gaben letzte Sicherheitsunterweisungen. Gekonnt einstudierte gereimte Regeln für Prima Ballerinas, vermischt mit praktischen Beispielen, trug Ballerina Martin Kaufmann vor. Zu den Publikumslieblingen waren zuvor die Skifahrer von Katja und Nicole, nämlich Luisa, Nico und Sophia, fünf-, sieben- und einjährig einerseits, sowie Felix, Maja und Markus, vier, neun und fünf Jahre alt andererseits, gekürt worden.