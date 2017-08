Ibach Landwirte beklagen Rückschritt

Bürokratie beendet in Ibach die Zeit der Gemeinschaftsweide. Zäune werden wieder aufgebaut

Alle zwei Jahre kommen die Mitglieder des BLHV (Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband) Ibach zur Hauptversammlung zusammen. Das Biosphärengebiet sei Hauptthema gewesen, weitere Themen waren die in der Regel alle zwei Jahre stattfindende Kalkdüngung, die Vergabe der Weidberge sowie das alljährliche Heugeissfest, das in diesem Jahr am 22. Juli stattfinden soll.

Ibach verfüge über 280 Hektar Weidfeld, dessen Vergabe nach im Jahr 2001 aufgestellten Richtlinien erfolge, sagte Bürgermeister Helmut Kaiser. Aktuell sei ein Antrag eingegangen, der auf Neuverteilung dringe. Sein Vorschlag gehe dahin, zunächst das Ende der Förderperiode abzuwarten und im Anschluss eine Lösung zu finden.

Heftige Diskussionen verursachten die bürokratischen Hürden, die sich durch die verbindliche Einführung des grafischen Antrags 2016 ergeben. Danach dürfen künftig die bisher als praktisch, zeit- und arbeitssparend favorisierten Gemeinschaftsweiden nicht mehr in den Antrag aufgenommen werden.

Michael Martin vom BLHV und Antonia Gremmelspacher vom Landwirtschaftsamt versuchten die erhitzten Gemüter zu beruhigen. Sie skizzierten drei mögliche Vorgehensweisen: die Gründung einer Weidegemeinschaft als Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die Übernahme von Fläche und Tieren durch einen Landwirt mit interner Verrechnung oder die Auflösung der Gemeinschaftsbeweidung, verbunden mit der Ummeldung der Tiere bei Wechsel der Weide von einem Bewirtschafter zum anderen. Alle drei Ansätze seien mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden.

Bürgermeister Kaiser stellte die Frage, ob es nicht möglich wäre, eine Weidegemeinschaft für den gesamten Weidberg ins Leben zu rufen und die Administration mit einem geringen Beitrag der Beteiligten aus der Fördersumme extern erledigen zu lassen? Der als guter Lösungsansatz gelobte Vorschlag kann bei der komplexen Aufteilung der Ibacher Weidflächen kaum in Betracht kommen, weil Fall gesondert zu begutachten sei. Walter Müller, die Neuregelung sei ein Schritt rückwärts, der dazu zwinge, dass jeder wieder sein eigenes Süppchen koche wie vor 30 Jahren.

Auch Cornelia Bischoff, durch das Life-Projekt bestens mit den Verhältnissen in Ibach vertraut, erklärte, die neue Regelung sei ihres Erachtens sowohl hinsichtlich des Naturschutzes als auch der Ziele des Biosphärengebietes kontraproduktiv. Gerhard Mutter bemängelte die Kürze der Entscheidungsfrist bis Mitte Mai, die eine durchdachte Entscheidung und Aufstellung von hieb- und stichfesten Verträgen unmöglich mache. Der Trend ging in Richtung getrennter Anträge, übergangsweise für ein Jahr, um Zeit für die bestmögliche Lösung zu gewinnen. „Zuerst haben wir die Zäune abgebaut, jetzt müssen wir sie wieder aufbauen“, meinte Markus Schmid resigniert.