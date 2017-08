Ibach Landwirt und Alleinunterhalter: Für Georg Albiez ist Musik sehr wichtig

Als „quietschfidelen Ibachtaler“ bezeichnet sich Georg Albiez selbst, und in der Tat hat der rührige Landwirt derzeit allen Grund, froh und munter in die Welt zu blicken. Sein Antrieb, sich als Alleinunterhalter zu präsentieren, trägt gerade Früchte in Form gleich mehrerer Veranstaltungen, für die er gebucht wurde.

Von seinen Lehrern sei sein musikalisches Talent schon früh erkannt worden, verrät Georg Albiez. Seine Eltern indes hielten nicht sonderlich viel von der „brotlosen Kunst“, gab es doch auf einem Bauernhof genügend vordringliche Tätigkeiten, bei denen ein Heranwachsender mit anfassen konnte. Immerhin hatten sie nichts dagegen, dass er mit zwölf Jahren anfing, Klarinette zu spielen. Später wechselte er zum Saxophon und blieb bis zum Tod seines Vaters 1988 der Trachtenkapelle seines Heimatdorfes Ibach treu.

In der Großfamilie mit sechs Geschwistern vom Hofleben geprägt, ergriff er den Beruf des Landwirts, absolvierte eine sogenannte landwirtschaftliche Fremdlehre in Überlingen, wo er Acker- und Obstbau kennenlernte, und übernahm 1983 den elterlichen Hof. Er setzt auch heute noch auf Selbstvermarktung, engagierte sich früh im Maschinenring und kümmerte sich Anfang der 90er zudem in Lohnarbeit beispielsweise um den Winterdienst in Urberg. In der gleichen Zeitspanne bewirtschaftete sein Bruder die Wehratalhalle in Todtmoos, und als dort einmal ein für eine Besuchergruppe gebuchter Alleinunterhalter krankheitsbedingt ausfiel, fragte der bei Bruder Georg an, ob er nicht mit seiner Handorgel in die Bresche springen könnte. Dergestalt quasi ins kalte Wasser geworfen, trat er in der Folge als „Badischer Knöpflemusikant“ regelmäßig dort auf.

Grenzen und Ziele sind klarer geworden

„Das war eine anstrengende Zeit“, erinnert sich Georg Albiez. Damit nicht genug, nahm er auch Aufträge als Schindelmacher entgegen, und in den Kirchenchor, in dem er bis heute aktiv ist, war er bereits gleich nach Beendigung seiner Bundeswehrzeit 1976 eingetreten.

Im September 2001 hatte er gerade ein großes Dach mit Schindeln neu gedeckt und sollte telefonisch die Maße für das noch ausstehende Garagendach übermittelt bekommen, während er dabei war, noch schnell ein Herbstfest des Kirchenchors zu organisieren, als ihm der Telefonhörer aus der rechten Hand fiel. Der Schlaganfall, der ihn ereilt hatte, sollte sein Leben zwar nicht grundlegend verändern, hat ihn aber doch dazu geführt, Vieles neu zu bewerten. „Meine Grenzen, aber auch meine Ziele sind mir klarer geworden. Vor allem habe ich das Warten gelernt, und dann auch das Neinsagen“, verrät Georg Albiez. Etliches ist ohnehin zum Selbstläufer geworden, wie das Heugeißfest des BLHV beispielsweise, das er 2000 ins Leben gerufen hat, oder die Selbstvermarkterplattform „Junges Weiderind“, die er mitorganisiert hat, und auch in der Muettersproch-Gsellschaft hat er sich aus der Vorstandsarbeit weitgehend zurückgezogen. Oft hat er während der Arbeit auf dem Hof eine Idee, die er dann kurz in einem Satz festhält, um sie abends in seinem Dichterstübchen wieder vorzunehmen. Für seinen Auftritt am Klausenhof etwa hat er ein neues Lied mit dem Titel „Heimatgefühle“ komponiert, und weil er sich darin ganz besonders wiederfindet, hat er vor, seine im Frühjahr in einem Musikstudio in Rickenbach aufgenommene CD so zu nennen und ihr diesen Titel noch einzuverleiben.

Im Frühjahr soll die CD-Taufe stattfinden. Am 4. November um 19 Uhr wird er in der Reihe „Kultur uff’m Wald“ im Gasthaus Engel in Engelschwand zum „Hotzenwälder Allerlei“ beitragen. Dort wird ein regional ausgerichtetes Drei-Gänge-Menü serviert, zu dem er Geschichten und Lieder vom Wald präsentieren wird.