Ibach Landrat auf Antrittsbesuch

Martin Kistler kommt nach Ibach und Dachsberg

Der offizielle Antrittsbesuch von Landrat Martin Kistler in den Gemeinden Ibach und Dachsberg begann touristisch mit einem Besuch des Ibacher Bürstenmuseums, wo Bürstenmacher Werner Schmid sein Handwerk demonstrierte, bevor sich die Gruppe im Obergeschoss, das weitere alte Handwerke auf dem Wald präsentiert, noch einen kurzen Film anschaute. Auch bei der anschließenden ausgedehnten Diskussionsrunde mit einem Großteil der Gemeinderäte beider Orte im Dachsberger Rathaus blieb der Tourismus im Hintergrund präsent, wenngleich die Themen ein weites Spektrum abdeckten von der Breitbandversorgung über die Flüchtlingssituation, das Straßennetz, Landwirtschaft und Naturschutz sowie die Schulsituation bis hin zur medizinischen Versorgung im ländlichen Raum. Kistler, der beim Namen Schmid aufgehorcht hatte und erzählte, seine Großmutter väterlicherseits habe Schmid geheißen, und ihre Vorfahren wiederum seien tatsächlich von Ibach nach Bernau ausgewandert, war nicht zum ersten Mal auf dem Dachsberg.

Gleich zu Beginn seiner Amtszeit hatte er die Bekanntschaft mit der Köhlerei gemacht und erst vor Kurzem der neu eröffneten Wilfinger Klinik einen Besuch abgestattet. Er bekannte indes, mit der offiziellen Bereisung aller Gemeinden des Landkreises, die er sich zum Ziel gesetzt habe, weit im Rückstand zu sein. Gründe hierfür seien indes nicht zuletzt in einigen der gerade auf dem Diskussionsplan stehenden Themen zu sehen.

Zum Sachstand Breitbandversorgung erläuterte Kistler, die Backboneplanung des Kreises sei inzwischen beim Ministerium eingereicht, er erwarte jeden Moment die Förderzusage, für die Realisierung des über 350 Kilometer langen Netzes seien vier Jahre eingeplant. Aktuell werde die technisch sinnvolle Abfolge des Netzbaus diskutiert. Er sehe in der Realisierung dieser Breitbandversorgung vor allem auch eine Chance für den ländlichen Raum, vom zunehmenden Trend der Home-Office-Arbeitsplätze zu profitieren.

In Sachen Flüchtlingsunterbringung sei aktuell eine leichte Entspannung zu vermelden, erklärte Kistler. Derzeit seien in den Gemeinschaftsunterkünften im Rahmen der Erstunterbringung insgesamt 1840 Personen registriert bei 2100 zur Verfügung stehenden Plätzen. Dankbar sei er, dass durch die Zuhilfenahme einiger Hallen die Unterbringung auf möglichst humane Art gesichert werden konnte. Der Hinweis von Bürgermeister Kaiser, in Dachsberg und Ibach bestünden durchaus weitere Kapazitäten für die Anschlussunterbringung, zeige ihm, dass hier noch Potenzial bestehe für derzeit diskutierte zukünftige Umverteilungsstrategien. Den Bereich Straßensanierung und -instandhaltung beherrschte die Diskussion der von beiden Seiten bekräftigte Wunsch, die Albtalstraße wieder zu öffnen. Der obere Teil, so Kistler, werde in Angriff genommen werden, sobald es die Witterung zulasse, für die Tunnelstrecke von Tiefenstein nach Albbruck sei ein Gutachten erstellt worden, das mehrere akut gefährliche Stellen offenbart habe. Die Behebung der Gefahren bedürfe unterschiedlicher Maßnahmen, Voruntersuchungen hierzu seien in Auftrag gegeben worden. Bezüglich der Landwirtschaft erklärte Kistler, vom Biosphärengebiet erhoffe er sich viele zusätzliche Impulse für die Region, beim Kartellamtsstreit bezüglich der Beförsterung hoffe er darauf, dass zumindest Privat- und Kommunalwald weiterhin zusammen bewirtschaftet und vermarktet werden könnten. Aus dem Ratsrund wurde dem Landrat der Hinweis mitgegeben, dass entgegen der gesetzlichen Bestimmungen in einem massiv durch Schutzflächen charakterisierten Gebiet kaum Möglichkeiten bestünden, zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen auszuweisen, weshalb es sinnvoll wäre, hier Ausnahmeregelungen zu gewähren.

„Das Kolleg ist unstrittig das Gymnasium der Raumschaft“, meinte Kistler zur Schulsituation. Der Landkreis als Träger der beruflichen Schulen stehe zudem dafür ein, dass auch angesichts abnehmender Schülerzahlen durch die Zusammenarbeit mit den benachbarten Landkreisen das bisherige breite Angebot möglichst wohnortnah erhalten werden könne. Auf die mangelhaften Busverbindungen hin zu einzelnen Schulstandorten angesprochen, ermunterte der Landrat dazu, solche Mängel zu dokumentieren, um sie beheben zu können. Was die Gesundheitsversorgung betreffe, sei für die Spitäler glücklicherweise eine tragbare Lösung gefunden worden, bezüglich der Hausarztversorgung sei geplant, eine kommunale Gesundheitskonferenz zu etablieren, die sich für die Bildung von Gesundheitszentren einsetzen solle.