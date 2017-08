Ibach Landfrauen verabschieden Claudia Schweizer

Vorsitzende Christina Müller verabschiedete im Rahmen der Hauptversammlung der Ibacher Landfrauen Claudia Schweizer. Claudia Schweizer, die seit 2009 Mitglied im Landfrauenverein war, leitete bislang die Gymnastikgruppen für die Seniorinnen am Montag sowie die allgemeine Gruppe am Donnerstag.

Ibach (kss) Mit drei neuen Mitgliedern starten die Ibacher Landfrauen in ihr 45. Jahr. Zwei weitere Frauen haben ihren baldigen Beitritt bereits signalisiert. Mit über 50 Mitgliedern sind die Landfrauen nicht nur bestens aufgestellt, sie sind auch in diesem Jahr wieder so rührig wie eh und je. Und ihr neu gestalteter Vereinsraum im Ibacher Rathaus, dessen neue Küche bei der Hauptversammlung in vollem Glanz erstrahlte, wird immer gut genutzt, wie die Vorsitzende Christina Müller stolz betonte.

Ein Schwerpunkt der Versammlung war die Verabschiedung von Claudia Schweizer, die seit 2009 Mitglied im Landfrauenverein war und die Gymnastikgruppen für die Seniorinnen am Montag sowie die allgemeine Gruppe am Donnerstag geleitet hatte. Sie verlässt die Region. Nachfolgerin für die Seniorengruppe wird Martina Bösch aus Wittenschwand. Die allgemeine Gymnastikgruppe übernimmt Christine Freitag aus Ibach, die zudem nach der Sommerpause jeweils mittwochs einen neuen Kurs Tanztechnik und Tanzimprovisation anbieten wird.

Hatte der Rückblick von Schriftführerin Ingeborg Stich das Richten des Maialtars, den Schmuck beim Kirchenfest, die Pflege des Kriegerdenkmals sowie den weit über die Gemeindegrenzen hinaus beliebten Kräuterbüschelverkauf an Mariä Himmelfahrt und den Basar zum Erntedank aufgelistet, so gelten diese Termine in gleicher Weise auch wieder für 2016. Auch das Kinderferienprogramm wird von Irmtraud Zehetner wie gewohnt angeboten werden, und in der Woche vom 17. bis 28. Oktober soll wieder ein Frederick-Tag stattfinden. Beim Ausblick wurde zudem der Ausflug besprochen, der die Frauen am 23.

Mai nach Hinterzarten führen wird. Dort wollen sie den Ospelehof besichtigen, der mit seinen Highländern Käse und Kosmetikprodukte auf Molkebasis produziert. Außerdem ist eine Fahrt mit dem Zäpfle-Bähnle geplant. Am 26. Mai fahren die Frauen zu einer Aufführung des von ihrem Ehrenmitglied Erika Buhr verfassten Stückes „Im Wind der Zeit“ nach Ühlingen.

Die Anmeldung für den Ausflug sollte bis spätestens Dienstag, 10. Mai, bei Christina Müller (07672/481556), eingegangen sein. Wer zur Aufführung nach Ühlingen mitfahren möchte, sollte sich bei Doris Mutter melden, die sich bei den Frauen am Ende der Versammlung nochmals als deren neue Bezirksvorsitzende in Erinnerung rief und den Bezirksausflug im Oktober ins Müllmuseum nach Wallbach ankündigte.