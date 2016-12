Ibach Konzert Sternstunden stimmen auf Weihnachtszeit ein

Die Sternstunden in Ibach haben eindrucksvoll auf die Weihnachtszeit eingestimmt. Die Akteure haben bei dem Konzert eindrucksvoll ihr Können bewiesen.

Vor randvollen Kirchenbänken fanden wieder die Sternstunden in Ibach statt. Vor Konzertbeginn stimmte Thaddaea Maegert mit ihrer Zither in der festlich geschmückten Kirche auf das Kommende ein. Am Ende erklang, mitgesungen von allen Anwesenden, ein „O du fröhliche“, dem ein begeisterter Applaus folgte.

Die künstlerische Leiterin der Sternstunden-Reihe, Illa Küllig, hatte wieder ein Programm zusammengestellt, das sowohl mit Bewährtem, als auch mit neuen Facetten aufwartete. So wurde das Programm stilvoll eingefasst von zwei Blockflötenkonzerten. Zu Beginn erklang ein Konzert von Giuseppe Sammartini, am Ende eines von Arcangelo Corelli. In diesen beiden Konzerten demonstrierte David Hanke eindrücklich, dass die Blockflöte in der Barockzeit als veritables Soloinstrument gelten durfte.

Ebenfalls ein neues Gesicht war der jüngste Instrumentalist dieses Konzertes, Trompeter Michel Sperling, der den ersten Satz aus Johann Nepomuk Hummels Es-Dur-Konzert absolut souverän und mit gestalterischer Sicherheit zu Gehör brachte. Bereits zu den liebgewordenen Stammgästen bei den Sternstunden zählen Sopranistin Maria Backhaus, Flötistin Annina Rusch und Oboistin Selen Schaper. Im anmutigen Zwiegespräch war die Sängerin mit der Oboe d’amore zu hören in der Arie „Quia respexit“ aus Bachs Magnificat.

Bei der reich mit Melismen ausgeschmückten Arie „Wenn ich schlafe, wachen sie“ aus der Bach-Kantate „Man singt mit Freuden“ wurde die Sängerin begleitet vom größtenteils bereits bekannten Streichquartett, bestehend aus den Geigerinnen Theresia Hanke und Ulrike Schammler, dem Bratschisten Wolfgang Joho und der Cellistin Monica Forster-Corrèa, sowie von Illa Küllig, die im Basso continuo für den passenden Cembaloklang sorgte.

In den Genuss des weichen, in den Tiefen sonoren und in den Höhen strahlenden Klangs der Oboe d’amore kamen die Zuhörer nochmals in Bachs Konzert A-Dur für dieses Instrument. Ein unerwartetes Cellosolo zusätzlich zu dem der Flöte bekamen die Zuhörer geschenkt in Correttes eingängigem „Concerto Noël Allemand“ für Flöte, zwei Violinen und Basso continuo.

Zwischen den einzelnen Musikbeiträgen las die junge Julia Hupfer kurze weihnachtliche Texte, wie etwa das Gedicht „Advent“ von Rilke, oder den besinnlichen „Weihnachtszauber“.