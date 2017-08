Ibach Jahresabschluss 2014: Einnahmen durch Gewerbesteuern

Ibacher Gemeinderat beschließt Masterplan zur Breitbandversorgung. Jahresrechnung fällt positiver aus als erwartet

Der Jahresabschluss 2014 der Gemeinde Ibach ist besser ausgefallen als erwartet. Dennoch mahnte Bürgermeister Helmut Kaiser in der jüngsten Gemeinderatssitzung, nicht in Euphorie zu verfallen, denn durch die damit verbundene Steuerkrafterhöhung der Gemeinde werden im Jahr 2016 die abzuführenden Umlagen ebenfalls steigen und im Gegenzug die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen sich verringern, so dass das zusätzlich erwirtschaftete Geld nicht wirklich frei zur Verfügung steht. Rechner Michael Denz konnte indes immerhin eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 78 343 Euro anstelle der geplanten 25 000 Euro bekanntgeben.

Damit wurde auch eine Zuführung an die allgemeine Rücklage von knapp 32 300 Euro möglich. Das günstige Ergebnis beruht im Wesentlichen auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von nahezu 35 700 Euro sowie auf Minderausgaben in den Bereichen Kindergarten, Personalkosten und Unterhaltung von Gemeindeeigentum aufgrund geringerer Kinderzahl, Einsparungen beim Skilift sowie kleineren, ursprünglich geplanten, aber noch nicht umgesetzten Maßnahmen. Mit jeweils rund 71 Prozent nicht die geforderte Kostendeckung erreichten die Wasserversorgung sowie der Friedhof, so dass längerfristig über eine Gebührenerhöhung in diskutiert werden müsse, hieß es. Der Ibacher Gemeinderat beschloss die Beauftragung eines Masterplanes zur Breitbandversorgung für die Gemeinde durch das Planungsbüro Hardy Gutmann in Höchenschwand für einen Betrag von 13 000 Euro. Diese Planung soll dann die Grundlage bilden für die weiteren Bauplanungen, insbesondere für die Beantragung von Zuschüssen, die im Rahmen der neuen Förderrichtlinien vom Land Baden-Württemberg gewährt werden.

Ziel ist es, im Verbund mit weiteren Gemeinden die Förderung von bis zu 90 Prozent möglichst voll auszuschöpfen. Ohne Masterplan für die Gemeinde ist eine Antragstellung für Zuschüsse zum Netzbau nicht möglich, Zuschüsse für die Erstellung dieses Masterplans sind aber aufgrund der einzuhaltenden Wettbewerbsregeln nur mit erheblichem bürokratischem Aufwand zu bekommen, der unter Umständen höhere Gesamtkosten und zudem einen hohen Zeitverlust implizieren würde. Um jedoch möglichst schnell voranzukommen, entschied sich der Rat auf diese quasi vorgeschaltete Zuschussmöglichkeit zu verzichten. In Bezug auf den Wasservorrat von Ibach gab Kaiser Entwarnung. Obwohl die Quellschüttungen aufgrund der Trockenheit weiterhin auf relativ niedrigem Niveau sind, liegen sie in Ibach selbst noch etwa doppelt so hoch wie der tatsächliche Verbrauch, und auch Mutterslehen und Lindau haben genügend Wasser.

Bürgermeister Kaiser gab ein kurzes Resümee zur durch den Gemeinderat erfolgten Ortsbegehung, die im Wesentlichen einer Überprüfung der Prioritätenliste für die zukünftigen Straßensanierungsmaßnahmen dienen sollte.