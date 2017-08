Ibach Herbstabschlussprobe der Freiwilligen Feuerwehr mit vielen Zuschauern

Rettung von sechs vermissten Personen stellt große Herausforderung für Atemschutzträger dar

Bei ihrer Herbstabschlussprobe baute die Freiwillige Feuerwehr Ibach eine Wasserversorgung vom Brandweiher her auf und rettete sechs Personen aus einem stark verrauchten Gebäude. Etliche Ibacher Bürger waren gekommen, um sich die Arbeit der Feuerwehr vor Ort anzuschauen, und Kommandant Hermann Wassmer kommentierte bereitwillig das Geschehen. Knapp 25 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

„Wir wollten dieses Jahr keine große Materialschlacht aufbieten“, meinte Wassmer. Im Ernstfall, so fügte er an, würden die Dachsberger mit alarmiert und auch aus Todtmoos und St. Blasien sei Verstärkung zu erwarten. Vor allem die Drehleiter sei dann zur Personenrettung zur Hand.

Der Ibacher Feuerwehr ging es aber diesmal im Wesentlichen darum, einerseits die Wasserversorgung zu gewährleisten und andererseits sich in einem typischen alten, verwinkelten und durch den starken Rauch die Orientierung massiv erschwerenden Gebäude zurechtzufinden. Nach einem Erstangriff vom oberhalb des Anwesens gelegenen Hydranten war die 300 Meter lange Wasserversorgung vom Löschweiher beim Gasthaus Kranz zügig zu dem großen, an der Straße nach St. Blasien gelegenen Gehöft aufgebaut worden. Der Druck war ausreichend für den Löschangriff einschließlich eines Hydroschildes, also einer Wasserwand zur Absicherung vor Funkenflug. Die sechs auf zwei Etagen verteilten Personen zu retten, stellte eine große Herausforderung an die Atemschutzträger dar. Zwei drangen sofort in das Gebäude ein, während sich ein Sicherungstrupp bereit machte, sie abzulösen. Nach maximal 20 Minuten ist der mitgeführte Sauerstoff aufgebraucht, die Einsatzkräfte müssen ausgewechselt werden.

„Die ersten 20 Minuten sind entscheidend für den Erfolg des Einsatzes“, erläuterte Wassmer, daher halte er diese Probe für durchaus realistisch, würden die befreundeten Wehren aus der Nachbarschaft doch im Ernstfall sicherlich mindestens so lange brauchen, bis sie vor Ort wären. Das bedeutet, die Hauptlast würde auch dann auf der Ibacher Wehr liegen. Auch dass die Retter relativ lange im Gebäude suchen mussten, bis sie alle sechs Personen aufgespürt hatten, war eine durchaus realistische Vorgabe. „Kleine Kinder verstecken sich oft vor dem Feuer, weil sie die Gefahrensituation in keiner Weise einschätzen können“, gab Wassmer zu bedenken. Das aber bedeute für die Einsatzkräfte, sie müssten sich nicht nur durch den Rauch kämpfen, sondern auch wirklich jeden Raum und jeden Winkel gründlich durchsuchen.