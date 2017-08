25.01.2016 02:36 Ibach Heilfasten nach Hildegard von Bingen

Eine Informations- veranstaltung zum Heilfasten nach Hildegard von Bingen bieten die Landfrauen im Landfrauenraum des Ibacher Rathauses am Dienstag, 16. Februar, um 16 Uhr an. Fastenbeginn ist am Dienstag, 23. Februar.