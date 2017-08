Ibach Handbuch zur Ausstellung im alten Ibacher Rathaus vorgestellt

Margarethe und Paul Mark beschrieben die Exponate zum Thema: Leben und Arbeiten auf dem Wald

Bürgermeister Helmut Kaiser und Museumsführer Werner Schmid konnten im Obergeschoss des alten Ibacher Rathauses das zu den in diesen Räumlichkeiten ausgestellten Exponaten von Margarethe und Paul Mark gestaltete erklärende Handbuch in Empfang nehmen.

Auf knapp 40 Seiten detailliert alle „Leben und Arbeiten auf dem Wald“ kennzeichnenden Ausstellungsstücke abgebildet und beschrieben, um zukünftigen Führern deren Arbeit zu erleichtern. „Auf dem beschränkten Raum gibt es kaum Platz für erklärende Tafeln“, erläutert Bürgermeister Kaiser, „deshalb steht hinter der Konzeption der der Gedanke des Erzählmuseums“.

Für die Bürstenmacherwerkstatt, die im Erdgeschoss ausgestellt ist, existiert ein Handbuch bereits seit dem Jahr 2010. Mit dem nun übergebenen Teil für das Obergeschoss hat das Ehepaar Mark nun diese Dokumentation optimal ergänzt. Die von den Mitgliedern des Arbeitskreises „Altes Rathaus“ zusammengetragenen Ausstellungsstücke, die das Arbeiten und Leben früherer Generationen auf dem Wald dokumentieren, wurden mit einem Kommentar versehen. Am Anfang der Darstellung steht das Harz als der Rohstoff, ohne den „gar nichts ging“. Mit Harz wurden Wunden desinfiziert, wenn sich ein Holzmacher im Wald verletzt hatte, es half aber auch gegen Schrunden an den Händen. Da das Harzen den Bäumen natürlich im Grunde schadete, wurde es seitens des Klosters St. Blasien urkundlich geregelt, wie eine ebenfalls in Ibach ausgestellte Urkunde aus dem Jahr 1791 belegt. Teilweise wurde das Harz aber auch in sogenannten Pech- oder Teeröfen gewonnen.

Dabei erhält man zunächst Holzessig, der zum Gerben von Tierhäuten genutzt wurde, und in einem weiteren Destillationsschritt Terpentinöl. Zuletzt kommt das zähflüssige Wurzelkolophonium, auch als Schiffs- oder Schusterpech bezeichnet. Trennten die Harzer die einzelnen Destillate nicht voneinander, dann erhielten sie Karrenschmiere.

In dem Handbuch folgt auf diese Aufzählung ein Abschnitt zur geschichtlichen Bedeutung des Harzes sowie die Abbildungen der einzelnen Exponate, die demonstrieren, wo überall Harz enthalten war, beispielsweise in Seifen, Fliegenfängern, aber auch in der Druckerschwärze. Das Kloster St. Blasien besaß eine in ganz Europa berühmte Druckerei, die nach der Säkularisation nach Freiburg kam und letztlich den Anfang der heutigen Herder-Druckerei bildete.

Ein weiteres Kapitel befasst sich mit Sägen, Sägemühlen und der Holzhauerei. Seit dem 16. Jahrhundert sind in Ibach Klopfsägen belegt. Die Lindauer Säge ist beispielsweise im Jahr 1595 urkundlich erwähnt. Sie steht heute, original wiederaufgebaut, auf dem Gelände des Freilichtmuseums Klausenhof in Herrischried-Großherrischwand und ist nach wie vor funktionsfähig. Das folgende Kapitel ist dem Weben, Spinnen und Strohflechten gewidmet. Besonders das Strohschuhflechten war im ausgehenden 19. Jahrhundert ein regelrechter Wirtschaftszweig. In Höchenschwand zählte die Strohschuhfabrik zeitweise 600 bis 800 Beschäftigte und auch in Ibach gab es eine Strohflechtschule. Wie der Schuhmacher war auch der Küfer ein weitverbreiteter Beruf. Auf einer im Museum ausgestellten Gemarkungskarte von 1870 sind von den 56 bewohnten Häusern zwölf als Küferwohnungen ausgewiesen.