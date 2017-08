03.11.2015 01:36 Ibach Genügend Wohnraum für Anschlussunterbringung

(kss) In der Frageviertelstunde für Bürger hatte sich Silka Neumeister in der jüngsten Gemeinderatssitzung nach den Möglichkeiten der Gemeinde in Bezug auf eine etwa anstehende Flüchtlingsunterbringung erkundigt. Bürgermeister Kaiser erklärte, dass Ibach, ebenso wie Dachsberg, derzeit lediglich für Anschlussunterbringungen eingeplant sei.