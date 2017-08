Ibach Gemeinderat lehnt Beteiligung an Tagespflege in Häusern ab

Gemeinderat lehnt Beteiligung an Tagespflege in Häusern ab

In seiner jüngsten Sitzung sprach sich der Ibacher Gemeinderat auf Vorschlag von Bürgermeister Helmut Kaiser gegen einen finanziellen Zuschuss an die Nachbargemeinde Häusern aus. Ibacher Skilift derzeit außer Betrieb.

Der Ibacher Gemeinderat beschäftigte sich in seiner jüngsten Sitzung mit einer Anfrage der Nachbargemeinde Häusern wegen eines Zuschusses zu einer geplanten Tagespflegeeinrichtung. Laut Bürgermeister Helmut Kaiser habe Häusern bereits im Jahr 2013 eine Förderung für den Neubau einer Tagespflege-Einrichtung mit 16 Plätzen erhalten. Ursprünglich war die Gemeinde davon ausgegangen, dass sich der Landkreis an den verbleibenden Kosten beteiligen würde, was jedoch mittlerweile als Doppelförderung gelten würde und daher nicht realisierbar ist. Daher hat sich die Gemeinde Häusern nun an die Umlandgemeinden um finanzielle Hilfe gewandt.

Er stehe dem Vorhaben prinzipiell sehr aufgeschlossen gegenüber, weshalb er eine Gesamtbeteiligung der Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbandes befürwortet hätte, erklärte Bürgermeister Helmut Kaiser. Inzwischen haben sich jedoch die Gemeinden St. Blasien und Höchenschwand gegen eine Beteiligung ausgesprochen, weil sie in der geplanten Einrichtung, die von der Caritas betriebenen werden würde, eine Konkurrenz zu bestehenden Pflegeeinrichtungen sehen würden. Unter diesen Voraussetzungen mache es aus seiner Sicht keinen Sinn, wenn eine kleine Gemeinde wie Ibach eine finanzielle Zusage mache, zumal Ibach aktuell ohnehin den eigenen Haushalt nicht ausgleichen könne, so Kaiser. Die Räte stimmten seinem Vorschlag einstimmig zu, erneut über eine Unterstützung seitens der Gemeinde nachzudenken, sobald die Umsetzung des Projektes konkrete Formen angenommen habe, beispielsweise in Form der Beteiligung an einem Bus für den Patiententransfer. Über einen Patiententransfer will der Gemeinderat aber nachdenken.

Zur Vergabe des zweiten Teilabschnitts der Inspektion des Ibacher Kanalnetzes sowie zur Sanierung der Kläranlage in Mutterslehen gab Hans-Jörg Meier von der Firma Hunziker-Betatech einige Erläuterungen ab. Das rund siebeneinhalb Kilometer lange Kanalnetz von Ibach war für die Untersuchung in drei Abschnitte eingeteilt worden, von denen der erste, Oberibach betreffend, inzwischen untersucht wurde. Im zweiten Abschnitt soll nun schwerpunktmäßig Mutterslehen an die Reihe kommen. Der Gemeinderat folgte bei der Vergabe dem Ausschreibungsergebnis, das als billigsten Anbieter für die Summe von 6840 Euro die Firma Haiß aus Aftholderberg ergeben hatte. Die altersbedingt notwendig gewordene Erneuerung von Belüftung und Gebläse in der Kläranlage Mutterslehen geht für knapp 7010 Euro an die Firma Kraus aus Ühlingen-Birkendorf. Zusammen mit der ebenfalls erforderlichen Beseitigung von in der Anlage angefallenem Schlamm rechnet Meier mit einem Gesamtkostenaufwand von geschätzten 15 000 Euro.

Kaiser gab am Ende der Sitzung noch bekannt, dass angesichts der zu erwartenden eher geringen Briefwählerzahl für Ibach kein eigener Briefwahlausschuss genehmigt wurde. Die Ibacher Briefwähler werden gemeinsam mit denen aus Dachsberg ausgezählt werden.

Der Ibacher Skilift ist derzeit außer Betrieb, da ein Lager repariert werden muss. Die Kosten hierfür werden auf 1500 Euro geschätzt.