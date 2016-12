Ibach Gemeinderat: Bürgermeister blickt auf das Jahr 2016 zurück

In der letzten Gemeinderatssitzung im Jahr 2016 hat Bürgermeister Helmut Kaiser auf das Jahr 2016 zurückgeblickt und einen Ausblick auf das Jahr 2017 gegeben.

In seinem Jahresrückblick in der letzten Gemeinderatssitzung 2016 sprach Bürgermeister Helmut Kaiser dem Gemeinderat seinen Dank für den offenen Austausch und die gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit aus. Zuvor zählte er auf, was in Ibach so alles geschafft worden war. Die Straßensanierung in Mutterslehen war ein großes Thema gewesen, ebenso die Kanaluntersuchungen in diesem Ortsteil. Die Straßenbeleuchtung war auf LED umgestellt, die Erlaubnis für die Kläranlagen verlängert worden.



Es wurden einige Satzungen ausgearbeitet, der Masterplan für die Breitbandversorgung in Auftrag gegeben und die Qualifizierung des Panoramaweges durchgeführt. Die Gemeindehalle bekam ihre Außenbeschriftung, mit der Partnergemeinde Pohrsdorf konnte das 25-jährige Bestehen gefeiert werden. Außerdem wies Kaiser auf das Kreisjahrbuch 2017 hin, das schwerpunktmäßig die Gemeinden Dachsberg und Ibach behandelt und – so Kaiser – in jeden Haushalt gehöre. Als Ausblick auf 2017 nannte Kaiser die kostensparende Neuordnung der Grundbuch-Einsichtsstelle, sowie als vordringliche Aufgaben Straßensanierung und Breitbandausbau.