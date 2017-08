Ibach Gemeinde greift in die Rücklagen

Entnahme von 91 500 Euro. Bürgermeister Helmut Kaiser rechtfertigt Schritt. Absage an Gewerbesteuererhöhung

Der Haushalt 2016 der Gemeinde Ibach ist nur mit einem Griff in die allgemeine Rücklage zu finanzieren. Dieser ist indes, wie Bürgermeister Helmut Kaiser versicherte, gut zu verkraften. Nach der Entnahme von insgesamt 91 500 Euro verbleiben in der Rücklage noch knapp 28 000 Euro. Kaiser merkte dazu an, er wehre sich dagegen, Geld auszugeben, das die Gemeinde nicht habe, deshalb ziehe er es vor, die Rücklage auszuschöpfen, anstatt – was aufgrund der bisherigen Zahlen ebenfalls möglich gewesen wäre, aber dennoch immer mit einem unkalkulierbaren Risiko verbunden – den Ansatz für die Gewerbesteuer noch mehr zu erhöhen.

In den vergangenen Jahren nämlich lag der Ansatz regelmäßig bei 8000 Euro, die tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen beliefen sich aber im Jahr 2014 bereits auf rund 41 600 Euro und die Vorauszahlungen haben sich im Jahr 2015 dem gegenüber nochmals erhöht, so dass der Ansatz im Haushaltsplan 2016 nun auf 34 000 Euro angehoben wurde.

Die Ansätze im Verwaltungshaushalt sind ansonsten kaum verändert. Die interessanteren Zahlen für das Jahr 2016 vermerkt der Vermögenshaushalt. Dort stehen neben den 25 000 Euro, die dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden, noch kalkulierte 50 000 Euro Eigenanteil an dem mit 500 000 Euro geplanten Breitbandausbau, die ebenfalls in der jüngsten Sitzung beschlossene Anschaffung weiterer Urnenstelen für den Friedhof in Höhe von 15 000 Euro, Straßensanierung nur mit Zuschüssen möglich. Im Haushalt ist auch der Eigenanteil von 1500 Euro bei der Finanzierung der Erneuerung von Straßenlampen vermerkt, für die aus Zuschüssen des Konjunkturprogramms 3500 Euro an die Gemeinde fließen sollen. In Summe ergibt das die Entnahme aus den Rücklagen der Gemeinde. Außerdem soll ein Ausgleichsstockantrag zur Weiterführung der Straßensanierungsmaßnahmen in Höhe von 320 000 Euro gestellt werden.