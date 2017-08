Ibach Gegen das Vergessen

Eine neue Tafel erinnert an die Euthanasieopfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Einweihung am Volkstrauertag

„Ich bin glücklich, einen Ort persönlicher Erinnerung gewonnen zu haben und zugleich einen Platz, an dem aller Menschen gedacht wird, die Opfer des Euthanasie-Programms der Nationalsozialisten wurden“, erklärt Peter Philipp. Im Rahmen der Gedenkfeier anlässlich des Volkstrauertages auf dem Friedhof in Ibach wurde eine Tafel eingeweiht, die er im Gedenken an seine Großmutter gestiftet hat.

Seine Großmutter wurde am 8. Oktober 1943 in einer zur Tötungsmaschinerie umgestalteten Nervenklinik in Meseritz-Obrawalde, im heutigen Polen, zusammen mit mindestens 10 000 weiteren Klinikinsassen getötet. Für die Opfer der Euthanasie, des „süßen Todes“, wie die Übersetzung dieses zynischen Begriffs lautet, gab es erst sehr spät Gedenkstätten, weiß Peter Philipp zu berichten. Dabei sei das einzige „Vergehen“ dieser Opfer gewesen, eine Behinderung zu haben. Umso mehr habe es ihn erschüttert, als er bei seinen Recherchen auf den Brief eines Vaters stieß, der sich bei einem Arzt dieser Tötungsklinik bedankte, seinen zweijährigen, im damals gebräuchlichen Jargon als unheilbar krank diagnostizierten Sohn vor längerem Leiden bewahrt zu haben. Mord, ideologisch umgemünzt zur Erlösung.

Teilweise kamen Menschen auch nach Meseritz-Obrawalde, weil sie, vielleicht nur aufgrund widriger Lebensumstände, gerade seelisch etwas neben der Spur waren, eine leichte Depression zeigten. Letzteres nimmt Philipp auch als Grund für das Schicksal seiner Großmutter an. Genaues darüber weiß er bis heute nicht, nur so viel, dass standesamtliche Eintragungen wie die vom Tod seiner Großmutter, die Obrawalde als Dienststelle nannten, alle auf einen gewaltsamen Tod schließen lassen, denn dieses Standesamt war eigens für die Klinikopfer eingerichtet worden.

Erst im vergangenen Jahr begann Philipps Ehefrau mit ihrer Recherche nach den Wurzeln der Familie ihres Mannes. Immer war die Großmutter mütterlicherseits ein Tabuthema gewesen, denn Peter Philipps Mutter war ein Adoptivkind, und als sein Vater aus dem Krieg nicht zurückkam und deshalb seine Mutter mit ihrem kleinen Jungen bei den Großeltern blieb, musste sie diesen versprechen, Stillschweigen darüber zu bewahren, dass sie nicht Peters leibliche Großeltern waren. Zwar klärte sie ihren Sohn, als er konfirmiert wurde, über den wahren Sachverhalt auf, ließ ihn aber ihrerseits versprechen, kein Wort darüber zu verlieren, und so blieb das Tabu in ihm eingegraben, bis zu seinem 70. Lebensjahr. Entsprechend mühsam gestalteten sich die Recherchen.

Peter Philipp und seine Ehefrau Birgit wohnen jetzt seit 24 Jahren in Ibach, sie hat mittlerweile eine Ausbildung zur therapeutischen Seelsorgerin gemacht, er, ursprünglich Politikwissenschaftler, hat nach seiner Pensionierung ebenfalls die Chance ergriffen im kirchlichen Bereich ehrenamtlich tätig zu werden und hat sich zum Prädikanten ausbilden lassen. Heute ist er als Kurseelsorger in Höchenschwand, in der Rehaklinik in Todtmoos sowie im Haus Mutter in St. Blasien tätig.

Als sie aus Berlin Geburts- und Sterbeurkunde der Großmutter zugesandt bekamen, wurden sie stutzig wegen des frühen Todes in Kombination mit dem Todesjahr 1943. Ihre Zweifel bezüglich eines natürlichen Todes wurden auf grausame Weise bestätigt. Im Sommer fuhren sie nach Berlin, fanden einen Eintrag im dortigen Landesarchiv und besuchten die Klinik in der Nähe von Posen, an der heute eine polnische Inschrift auf die Vergangenheit hinweist.

Eine Möglichkeit, dort der Großmutter einen Gedenkort zu geben, sahen Peter und Birgit Philipp allerdings nicht. Deshalb wandten sie sich in Ibach an Pfarrer, Bürgermeister und Gemeinderat und fanden offene Ohren für ihr Anliegen, stellvertretend mit Elisabeth Gerda Margarethe Holdefer den Euthanasie-Opfern einen Namen zu geben, die es auch hier aus der Raumschaft gegeben hat. Entsprechend heißt es auch mit einem Bibelzitat aus Jesaja 56,5 am Ende der Inschrift auf der Tafel „einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll.“