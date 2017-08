Ibach Ehrennadel für Hermann Wassmer

Auszeichnung für Ibacher Feuerwehrkommandanten. Lob von Bürgermeister und Kreisbrandmeister

Eine nicht alltägliche Ehrung konnte die Freiwillige Feuerwehr Ibach bei ihrer Hauptversammlung vornehmen. Kommandant Hermann Wassmer, der seit dem Jahr 2002 dieses Amt innehat, wurde vom Kreisverbandsvorsitzenden und stellvertretenden Kreisbrandmeister Manfred Rotzinger für 25 aktive Jahre in der Feuerwehr mit der Urkunde des Innenministeriums sowie der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet.

Rotzinger lobte Wassmer für seine stete Präsenz und das Herzblut, mit dem er sein Amt ausübe. Dies zeige sich auch darin, dass er immer in so wichtigen Bereichen wie der Jugendförderung aktiv sei. Bürgermeister Helmut Kaiser erklärte, Wassmer lebe Feuerwehr geradezu, seine Begeisterung und Einsatzbereitschaft seien beispielhaft. Aber er verstehe es auch, mit den bescheidenen Mitteln der Gemeinde umzugehen und sei stets deren verständnisvoller und verlässlicher Partner gewesen.

Abnahme der Jugendflamme

Mitgezogen hatte diese aktuell aus 26 Aktiven bestehende Mannschaft im vergangenen Berichtszeitraum bei den fünf Einsätzen, allesamt technische Hilfeleistungen. Auch als Gastgeber bei der Ausrichtung der Leistungswettkämpfe in Kombination mit dem Kohlhüttenfest sowie bei der Abnahme der Jugendflamme waren die Wehrmänner im Einsatz. Auch im Bereich der Organisation von Veranstaltungen habe damit, so Bürgermeister Kaiser anerkennend, die Ibacher Feuerwehr ihre Tatkraft und Leistungsstärke bewiesen.

Der Probenbesuch lag im Durchschnitt zwar unter dem des Vorjahres, dennoch konnten fünf Feuerwehrler für 100-prozentige Anwesenheit ausgezeichnet werden: Hermann Wassmer selbst sowie Daniel Böhler, Egon Kaiser, Martin Kammerer und Michael Schlegel. Nikolas Zehetner und Philipp Dörflinger hatten gleich mehrere Fortbildungslehrgänge besucht, letzterer ist nun für den Truppführerlehrgang angemeldet. Zudem wird er kommissarisch bis zur Wahl im kommenden Jahr das Amt des Schriftführers übernehmen, da der amtierende Schriftführer Ibach verlässt. Die Jugendfeuerwehr hatte wieder gemeinsam mit den Todtmoosern geprobt und sich gezielt auf die Abnahme der Leistungsspange vorbereitet, zu der sie in Zell angetreten war. Außerdem hatte sie sich an einer Schauübung in Todtmoos beteiligt und war bei der Austragung der Wettkämpfe „Sport-Spiel-Feuerwehr“ in Berau im Mittelfeld gelandet.

Aufnahme von Janine Wassmer

Die Feuerwehr Ibach sucht wieder interessierte Jugendliche ab elf Jahren, die der Jugendfeuerwehr beitreten wollen. Nach Vollendung des 18. Lebensjahres wurde Janine Wassmer in die Reihen der Aktiven aufgenommen. Als Wiedereinsteiger hieß Kommandant Hermann Wassmer zudem nach 19 Jahren Pause Helmut Schmidt willkommen.