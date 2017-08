Ibach Bevölkerungszahl in Ibach rückläufig

Bürgermeister Helmut Kaiser gibt im Gemeinderat neueste Zahlen bekannt

Bürgermeister Helmut Kaiser erwähnte in der jüngsten Ratssitzung die Fortschreibung des Straßensanierungsprogramms mit einem Gesamtvolumen von 810 000 Euro, wobei die seit 2012 ausgeführten Maßnahmen Kosten in Höhe von 445 000 Euro bedingten. Weiterhin erinnerte er an den Beschluss zum Beitritt der Gemeinde Ibach zum Biosphärengebiet Schwarzwald, den Beitritt zum Zweckverband Breitband Landkreis Waldshut sowie die Auftragserteilung zur Erstellung eines Masterplanes für die künftige DSL-Versorgung. Im Bereich des Tourismus nannte Kaiser die Erweiterung der Zusammenarbeit mit mehreren Gemeinden unter dem Label Ferien Südschwarzwald, die Maßnahmen zur werbewirksamen Qualifizierung von Wanderwegen sowie die Ausgaben für die Neugestaltung der Gemeindehomepage. Die Einwohnerzahl ist weiterhin rückläufig: Von 400 im Jahr 2006 ist sie seit 2011 kontinuierlich auf 367 zum Ende 2015 gesunken. Der Nachtrag eines Antrags betrifft den Wunsch des Bauherrs auf Änderung der geplanten Zufahrt, die nun über die Kreisstraße oberhalb der in der Ortsmitte befindlichen Abzweigung nach St. Blasien erfolgen soll. Diese Änderung wurde vorbehaltlich der Berücksichtigung der Sicherheitshinweise des Straßenbauamtes befürwortet. Das Gremium war im November dort bei einem Ortstermin.