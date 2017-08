Anna und Gottfried Mutter feiern diamantene Hochzeit

Altbürgermeister lernt seine Frau in der Landjugendgruppe kennen. Am Samstag, 21. Mai, feiern sie diamantene Hochzeit in der Ibacher Pfarrkirche

Ibach (kss) Seit 60 Jahren sind Anna und Gottfried Mutter verheiratet. Seine diamantene Hochzeit feiert das Paar am heutigen Samstag mit einem Dankgottesdienst in der Ibacher Pfarrkirche. „Wir wollen Dank sagen dafür, dass wir immer wieder gut auf die Beine gekommen sind“, erklärt Anna Mutter. Ihr Hochzeitstag war am 17. Mai, und den hat das Jubelpaar mit Nachbarn, Freunden und Verwandten bereits ausgiebig gefeiert.

Gottfried Mutter, der in diesem Jahr noch seinen 90. Geburtstag feiert, ist in Mutterslehen aufgewachsen, seine Frau stammt aus dem benachbarten Lindau. Getroffen haben sie sich als Jugendliche in der Landjugendgruppe, die er ins Leben gerufen hat. „Dort hatten wir eine sehr aktive Tanzgruppe, und auch Theater gespielt haben wir damals“, erinnert sich Anna Mutter. Nach dem Abitur wurde Mutter in Ibach Ratsschreiber, 1960 erstmals dort zum Bürgermeister gewählt und übte das Amt 28 Jahre aus. 1970 wurde er zusätzlich Bürgermeister in Häusern, dessen Geschicke er über 24 Jahre leiten sollte. Seit 1965 war er Kreistagsmitglied in Säckingen, von 1973 bis 1999 in Waldshut. „Ich hatte von den Wahlen immer die Maibäume“, meint Anna Mutter lachend, fügt aber an, wenn ihr Mann irgendwelche offiziellen Termine wahrnahm, habe sie ihn schon auch immer gerne begleitet.

Als Tochter der Gastwirtsfamilie in Lindau hatte sie früh gelernt, selbstständig zu agieren. Sie hatte mit 21 den Führerschein gemacht, um für den elterlichen Betrieb einkaufen fahren zu können. Natürlich räumt Gottfried Mutter ein, dass er bei seinem vielfältigen politischen Engagement wenig zu Hause war, findet aber, dass seine Frau dort versiert zurecht das Kommando geführt habe. Diese Arbeitsteilung habe gut funktioniert, weil jeder wusste, was seine Aufgaben waren. Eins hat sich Anna Mutter allerdings erst geleistet, als ihr Mann sein Amt in Ibach an Artur Meiners übergab. Sie trat in den Kirchenchor ein – übrigens zur gleichen Zeit wie Meiners selbst.

Als Gottfried Mutter mit 68 Jahren auch in Häusern verabschiedet wurde, wurde es ihm nicht langweilig. „Bis vor fünf Jahren war er noch aktiv in unserer Landwirtschaft und im Wald zum Brennholzmachen“, meint Anna Mutter stolz. Das diamantene Hochzeitspaar ergänzt sich offensichtlich auch nach 60 Jahren noch sehr gut. So verwundert es nicht, dass Anna Mutter aus der Eheformel sinngemäß zitiert, sie hätten einander damals ja versprochen, in guten wie in schlechten Tagen zusammenzuhalten. Das galt für Gottfried Mutters gesundheitliche Probleme ebenso wie für die Entscheidung seiner Frau zu einer heiklen Operation. Die große Familie mit vier Kindern, 13 Enkeln und zwei Urenkeln, kommt immer gerne bei Anna und Gottfried Mutter zusammen.