Ibach Andreas Seitz wird musikalischer Leiter der Trachtenkapelle Ibach-Wittenschwand

35-Jähriger wird Nachfolger von Stefan Köpfer im Amt des Dirigenten. Jahreskonzert findet früher im Jahr statt

Die Trachtenkapelle Ibach-Wittenschwand verabschiedete ihren bisherigen Dirigenten und hieß den neuen Dirigenten willkommen. Stefan Köpfer hatte die Kapelle seit 2003 geleitet. Nun übernimmt Andreas Seitz, der seit 25 Jahren Musiker und in Wallbach immer noch als Posaunist tätig ist, den Taktstock. Köpfer tritt nun wieder in die Reihen der Aktiven zurück. An die 750 Proben, 400 Auftritte und das Einstudieren von geschätzten 220 neuen Stücken hatte der Vorsitzende Frank Weber für die Dirigentenzeit von Stefan Köpfer in Ibach zusammengetragen. Dabei hatte er bereits zuvor zwölf Jahre die Musiker vom Musikverein Brunnadern-Remetschwil dirigiert und meinte nun lakonisch „noch 25 Johr isch einfach de Pfus dusse“. Nach gesundheitlichen Problemen sowie der Aussicht auf nochmalige Vergrößerung der Familie hatte Köpfer seinen Entschluss, den Dirigentenstab abzugeben, zeitig 2015 bekannt gegeben. Die Suche per Internet und über den Blasmusikverband hatte zunächst einen Profi aus der Ukraine nach Ibach gelockt, der allerdings sein Probedirigat in Englisch abgehalten hatte, was die Musiker nicht gut fanden.

Im November kam dann die Bewerbung von Andreas Seitz. Der 35-jährige Ehemann und Vater dreier Töchter absolviert aktuell gerade noch den einjährigen C3-Dirigentenlehrgang in Staufen. Eine Woche nach dem Jahreskonzert war er zum Probedirigieren eingeladen, und am 18. Dezember wurde man sich einig, es gemeinsam zu versuchen. Seitz übernimmt ein Ensemble mit 49 Aktiven, zu denen im Herbst nach Absolvierung des Bronzenen Leistungsabzeichens sechs Jungmusiker hinzukommen sollen, die zu Beginn der Versammlung gezeigt hatten, was sie vor sechs Wochen beim Juniorabzeichen unter der Leitung von Ausbilder Michael Schlegel seit Anfang 2014 musikalisch gemeinsam auf die Beine gestellt hatten.

Bei der Ehrung des besten Probenbesuchs – er betrug 2015 im Durchschnitt bei insgesamt 49 Proben und 27 Auftritten 77,6 Prozent, wobei diesmal das Flügelhornregister die Nase vorn hatte und damit den Lauf der Tubisten nach dreimaligem Sieg durchkreuzte – wünschte Köpfer seinem Nachfolger, 2016 eine längere Liste abarbeiten zu können. Nachdem die Besucherzahlen beim Jahreskonzert die starke Abhängigkeit von der Witterung deutlich gemacht hatten, soll 2016 das Jahreskonzert auf den 19. November vorverlegt werden. Auch beim Musikfest der Trachtenkapelle wird es in diesem Jahr eine Neuerung geben. Die bisher immer auf Samstag angesetzte, von den Jugendlichen bevorzugte Sommer-Opening-Party findet bereits am Freitag, 3. Juni, statt. Am Samstag wird es dann erstmals eine SWR4-Schlagerparty geben. Der Sonntag wird wie immer ganz der Blasmusik gehören, und der Festausklang am Montag wird ebenfalls wie im vergangenen Jahr gestaltet werden, wobei Frank Weber noch einen Aufruf zur Mithilfe vornehmlich an die 124 Passivmitglieder des Vereins startete, um die gesamten vier Tage stemmen zu können. Weitere Termine des Musikvereins sind die Alteisensammlung am 23. April, ein Platzkonzert am 1. Juli vor dem Rathaus in Wittenschwand sowie die Mitwirkung beim Patrozinium, beim Heugeißfest und beim Erntedank in Ibach. Im vergangenen Jahr hatte die Trachtenkapelle 13 500 Euro für Instrumente ausgegeben, drei junge Aktive hatten den C1-Instrumentallehrgang besucht und drei weitere an der Musikwoche in Rust teilgenommen.

Die bronzene Ehrennadel für 15 aktive Musikerjahre erhielten Flötistin Jutta Stich und Tenorhornist Stefan Schmidt. Info: Die Jungmusiker sind Saskia Schäuble, Leonie Riehm,, Luka Behringer, Selina Böhler, May Thoma und Paul Köpfer, den C1-Lehrgang absolvierten Franziska Maier, Lea Böhler und Lena Breitenfeld, die Musiker, die beim Jugendcamp in Rust teilnahmen, waren Lukas und Alexander Köpfer sowie Pius Maier.