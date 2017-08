Ibach 1,36 Millionen für Straßenbau

Gemeinderat von Ibach beschließt die Maßnahmen, für die eine Förderung beantragt werden soll

Den Zustand verschiedener Gemeidestraßen hatte der Gemeinderat mit Planer Claus Baumgartner im November begutachtet, um die Maßnahmenliste für die Stellung der Förderanträge zu aktualisieren. Nun stellte Baumgartner den daraus resultierenden Vorschlag im Rat zur Diskussion. Die auf der Maßnahmenliste aufgeführten Sanierungen belaufen sich auf 1,36 Millionen Euro.

Vier Punkte davon nannte Baumgartner als kurzfristige Maßnahmen: Die Sanierung der Straße in der Schwyz, die Bushaltestelle in Unteribach, die Nebenstraße beim Alpenblick sowie die Hochrütte in Oberibach. Hinzu kommen weitere Maßnahmen am Wachtbühl, auf der gesamten Länge der Gemeindeverbindungsstraße von Unteribach nach Lindau sowie ein weiteres Teilstück der Alpenblickstraße, die ab 2018 im Plan vorgesehen sind.

Die kurzfristigen Maßnahmen ergaben eine Gesamtsumme von 320 000 Euro, wobei der größte Brocken, die Schwyz, mit 200 000 Euro veranschlagt war bei einem fünfzigprozentigen Vollausbau. In der Diskussion entschied sich der Rat zum hundertprozentigen Vollausbau in der Schwyz mit veranschlagten 275 000 Euro, der Pflasterung der Bushaltestelle mit 30 000 Euro sowie der Sanierung der Nebenstraße zum Alpenblick mit 45 000 Euro.

Das bedeutet eine Erhöhung des geplanten Förderantrags auf 35 0000 Euro sowie die Verschiebung der Maßnahme Hochrütte auf die nächste Antragstellung. Bezüglich der nahezu vier Kilometer langen Gemeindeverbindungsstraße von Unteribach nach Lindau soll geprüft werden, ob bis zur Sanierung ein Fahrverbot für Schwerlastverkehr mit Ausnahme der Land- und Forstwirtschaft ausgesprochen werden könnte. Trotz des erheblichen Sanierungsbedarfs kommt hier aus Kostengründen grundsätzlich lediglich eine Belagssanierung infrage, die von Baumgartner aktuell bereits auf 730 000 Euro geschätzt wurde.

Zur bereits bewilligten Investitionshilfe bei der Sanierung der Ortsstraße in Mutterslehen in Höhe von 150 000 der beantragten 170 000 Euro erläuterte Baumgartner, dass er aufgrund der Untersuchungsergebnisse mittels Entnahme eines Bohrkerns empfehle, von einem Vollausbau abzusehen. Anstelle des Vollausbaus schlug er eine Verstärkung der Deckschicht vor. Der Gemeinderat beschloss die Ausschreibung in diesem Sinne. Mit der Vergabe ist Ende März zu rechnen, der Ausbau soll zwischen Anfang Juni und Anfang September erfolgen.