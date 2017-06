Hohentengen Wanderer in Hohentengen gehen neue Wege mit Routenplänen im Internet

Wanderer in Hohentengen gehen neue Wege mit Routenplänen im Internet

Alexander Kienzler stellt die Wandertouren rund um Hohentengen ins Internet. Dort bietet sich Einheimischen und Touristen ein aktueller Überblick über die Details der Strecken.

Die Gemeinde Hohentengen besitzt ein weitverzweigtes Wanderwegenetz. Um die schönsten Touren und interessantesten Orte einer größeren Öffentlichkeit anzubieten, geht man in Sachen Wandern nun ganz neue Wege. Immer mehr dieser Touren werden von Ruheständler Alexander Kienzler digitalisiert und sind – inklusive Streckenprofil, Einkehrmöglichkeiten, Beschreibungen, Fotos und Bewertungen – im Internet einsehbar. Auf der Seite (www.hohentengen.de) sind Daten einsehbar, wie Streckenlänge, -dauer, wie viele Meter an Aufstieg und an Abstieg zu bewältigen sind, inklusive aller Details, verschiedener Karten und vieler weiterer Informationen.

Alexander Kienzler, Anton Steppeler und Wanderführer Franz Brädler haben es sich gemeinsam zur Aufgabe gemacht, das Wanderwegenetz in der Gemeinde auch vor Ort auf Vordermann zu bringen. Die leidenschaftlichen Wanderer kennen die Gemeinde wie ihre Westentasche und haben auch darüber hinaus bereits unzählige Kilometer abseits geteerter Straßen begangen. „Wir leben hier schließlich in einer tollen Ecke“, sagt Kienzler.

Um die schönsten Aussichten, die interessantesten Strecken und die gemütlichsten Einkehrmöglichkeiten einem größeren Publikum verfügbar zu machen, traten sie gemeinsam dem Schwarzwaldverein Lottstetten bei, da es in Hohentengen selbst keinen gibt. Bevor die Wanderwege aber digitalisiert werden konnten, mussten sie auf Vordermann gebracht werden. Mit Unterstützung der Gemeinde wurden etliche Rauten entlang der Wege angebracht, die Wegstrecke, zum Beispiel entlang des Rheins bei Lienheim, von mittlerweile ausgetretenen Abkürzungen befreit und zum Teil geteerte Wege – wo möglich – wieder in Feldwege umgewandelt.

Letzteres erfolgte auf einem Teilstück der Route von Hohentengen zur Küssaburg.

Durch entstandene Streckenverschiebungen nicht mehr korrekte Entfernungsangaben wurden auf den jeweiligen Beschilderungen korrigiert. Mehrere Seminare später konnte die Datenbank des Schwarzwaldvereins schließlich mit allen wichtigen Informationen über die schönsten Touren gefüttert werden. Mittlerweile sind sechs Touren online und weitere sollen folgen. Erreicht werden können sie über die Homepage der Gemeinde Hohentengen, dort unter „Freizeit und Tourismus“ und dort schließlich mit Klick auf „Wander- und Fahrradwege“. Der Service ist kostenlos und wird von Alexander Kienzler betreut. Über den Veranstaltungskalender können auch geführte Wanderungen eingesehen werden.

Informationen im Internet: