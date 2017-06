Hohentengen Walter Schöll räumt in der Gemeinde Hohentengen auf

Walter Schöll tut etwas gegen den Müll in der Landschaft. Deer 77-Jährige wandert viel und sammelt dabei Unrat ein.

Als wenn es für ihn selbstverständlich wäre, sammelt Walter Schöll auf seinen Wanderungen durch die Gemeinde das ein, was andere wegwerfen. „Ich denke mir: Mensch ist das schön, wenn die Natur sauber ist“, sagt der 77-jährige Hohentengener mit einem breiten Lachen – ohne einen Hauch von Zorn oder Belehrung. Er mache es einfach, weil ihm die Natur sauber besser gefällt. Ganze Tüten voller Unrat entsorgt er später fachgerecht. „Es ist unglaublich, was die Leute alles liegenlassen“, wundert sich der Rentner, hebt eine kleine Plastikflasche und einen Lötkolben auf und steckt sie in seine bereits bauchige Plastiktüte eines Sport-Geschäfts. Der 77-jährige Rentner aus Hohentengen ist leidenschaftlich gerne in der Natur unterwegs und nicht zuletzt deshalb topfit.

Jeden Mittag ist er bereits vier Stunden gewandert, danach geht es mit Ehefrau Linda zu einem Nachmittagsspaziergang. Da hält er sich zurück – meistens. Seine morgendlichen Touren beginnen bereits um 8 Uhr morgens, „wenn ich nicht im Weinberg arbeite“, sagt er. Denn dort kümmert er sich mehrmals im Monat um die Reben. Und auch sonst ist er für Nachbarn zur Stelle, wenn es etwas zu erledigen gibt. Sieht er einen vom Laub verstopften Gulli, macht er auch den frei. Er packe eben gerne an, stillsitzen liege ihm nicht.

Das erste Mal den Müll anderer aufgesammelt hat er 2014, auf einer seiner Touren. Mehrere Plastikflaschen hatte er damals mitgenommen, um sie im nächsten Mülleimer zu entsorgen. „Wenns niemand aufheben würde, wie sähe die Welt dann aus“, habe er sich damals gedacht. Seitdem hat er immer mindestens eine Tasche dabei.

Der starke Bewegungsdrang von Walter Schöll hat sich schon vor Jahrzehnten entwickelt. In den 70er Jahren wog er 90 Kilogramm und wollte abnehmen, also begann er mit Joggen. Aus kleinen Runden wurden größere, später ging es 15 Kilometer zu Fuß zur Arbeit in die Schweiz, wo er 27 Jahre an einer Bohrmaschine arbeitete. Es kamen Radtouren hinzu, Bad Säckingen, Stein am Rhein, über Singen – Touren von mehr als 100 Kilometern. „Irgendwann hatte ich wegen des ständigen Gegenwinds keine Freude mehr am Radfahren“, lacht er, und so habe er 2010 zum entspannteren Wandern gewechselt.

Warum viele heutzutage ihren Müll liegen lassen, ist Walter Schöll ein Rätsel. Meist sind es Plastikflaschen, Dosen, oft – besonders während der Pilz-Saison – finde er viele aus Schweizer Produktion, ohne Pfandmarke. Sehr viele Kaffeebecher gebe es, aber auch Schrott und Metall sowie ganze Autoreifen, inklusive Felge. Die hat er nicht mitgenommen, dafür aber etwas weiter ein Stück Kabel. Besonders viel Unrat gebe es an befahrenen Straßen, erklärt er – aus dem Fenster, aus dem Sinn.

„Er ist eben kein Rentner, sondern ein Renn-Tier“, scherz seine Frau Linda. Im Jahr 1966 folgte der gebürtige Allgäuer ihr in ihre Heimat Hohentengen. Vergangenes Jahr war goldene Hochzeit. Oft schimpft sie scherzhaft, dass er wieder mit einer vollen Tüte Müll anderer Leute unterwegs ist: „Jetzt häsch den Dreck!“ Beide lachen oft und herzlich, das haben sie schon immer, das sieht man ihnen an. Sie findet es gut, dass er sich kümmert. So kennt sie ihn eben.