Hohentengen Waldbestattungen in Lienheim sorgen in Hohentengen für Gesprächsstoff

Waldbestattungen in Lienheim sorgen in Hohentengen für Gesprächsstoff

Bürgermeister Martin Benz verteidigt beim Bürgergespräch die Pläne die für Waldbestattungen und spricht mit Bürgern über die Verkehrssicherheit im Ortskern.

Das in Lienheim geplante Zusatzangebot der Waldbestattungen sorgte beim Bürgergespräch im Ortsteil Hohentengen für eine rege Diskussion. Im Gegensatz zu den restlichen Ortsteilen, wo das Konzept durchweg positiv aufgenommen wurde, äußerten sich im Hauptort einzelne Bürger kritisch über das Konzept und seine veranschlagten Kosten in Höhe von 195 000 Euro. 80 000 Euro davon würden alleine in den Bau einer Kapelle fließen. Bürgermeister Martin Benz erklärte auf die Bürgerfrage, ob denn die Gemeinde so viel Geld übrig hätte, der Gemeindeverwaltung werde großes Interesse vonseiten der Bürger für diese Bestattungsform entgegengebracht.

Bei der Summe handle es sich lediglich um den Maximalbetrag bei Vollausführung laut Kostenvoranschlag. Im Hinblick auf die Kapelle sei man offen für Vorschläge hinsichtlich einer anderen, einfacheren und somit günstigeren Form des Andachtsplatzes. Alle Vorschläge werden in der bevorstehenden Klausurtagung erörtert werden. Der Waldfriedhof könne darüber hinaus laut den Berechnungen mit seinen rund 600 nichtanonymen Urnenplätzen, im Gegensatz zu einem normalen Friedhof, sehr wirtschaftlich betrieben werden, so Benz. Er versicherte: „Es wird kein Friedhof vernachlässigt.“ Im Friedhof Lienheim werde ein zusätzliches Urnengrabfeld entstehen und in jenem in Hohentengen habe man bereits die Wege aufgewertet. Einige Bürger äußerten den Wunsch nach weiteren landschaftsplanerischen Aufwertungen der Friedhofs-Freiflächen.

Noch in diesem Jahr werde man im Ortskern eine 30er-Zone einrichten, kündigte Benz an. Weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit seien die Aufbringung von Piktogrammen auf der Straße in Höhe des Kindergartens und der Bau der Fahrradüberquerungshilfe am westlichen Ortsausgang. Darüber hinaus würden Anregungen der Bürger für Gefahrenstellen in Höhe des Gewerbegebiets und des Baugebiets Ensfeld bei der anstehenden Verkehrsschau erörtert.

Dies sei auch aufgrund der baulichen Entwicklung Hohentengens und dem damit einhergehend wachsenden Verkehrsaufkommen notwendig. Alleine im Bereich zwischen dem Anwesen Zeltsch und der Villa Schubert werden 42 neue Wohnungen entstehen. Ein Vorentwurf werde am 16. Februar im Gemeinderat diskutiert. Weitere Projekte für dieses Jahr sind unter anderem der Kauf der Sensoplan-Liegenschaft, die Erneuerung des Rohrleitungssystems der Kläranlage sowie erste Maßnahmen, um das Rathaus barrierefrei zu machen. Als Bürgermeister und Ortsvorsitzender des DRK-Ortsvereins ehrte Martin Benz Simone Gabler für zehnmaliges Blutspenden.