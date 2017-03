Hohentengen VdK Hohentengen sucht dringend Kassierer und Schriftführer

Nachdem der 80-jährige Martin Kopp beim Vdk Hohentengen seine Ämter als Kassierer und Schriftführer abgegeben hat, sind die beiden Vorstandsposten vakant. Die Nachfolgersuche brachte kein Ergebnis, daher führt jetzt der Kreisverband die Kasse.

Hohentengen (hg) Die VdK Ortsgruppe Hohentengen traf sich zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, da der 80-jährige Martin Kopp seine beiden Vorstandsämter als Kassierer und Schriftführer aus gesundheitlichen Gründen sowie auch des hohen Alters wegen vorzeitig niederlegte. Die reguläre Hauptversammlung mit Wahlen findet satzungsgemäß alle zwei Jahre statt, also erst im März 2018. So lange wollte Kopp die Arbeit für die beiden Ehrenämter aber nicht mehr ausführen und hoffte darauf, dass aus den Reihen der anwesenden Mitglieder, die zahlreich vertreten waren, die Bereitschaft zur Übernahme dieser Aufgaben für den Verein gegeben sei.

Kopp war seit 2000 Schriftführer und seit 2011 noch zusätzlich Kassierer, weil kein weiteres Mitglied bereit war, dieses Amt zu übernehmen. Auch bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung kam keine Neubesetzung der beiden Ämter zustande, obgleich der stellvertretende Bürgermeister Bert Kelz eifrig für eine Bereitschaft zur Übernahme der beiden Ehrenämter bei den anwesenden Mitgliedern warb. Der Posten des Kassierers und des Schriftführers ist nun im VdK-Ortsverein Hohentengen vakant. Die Kasse des Ortsverbands wird ab sofort vom Kreisverband verwaltet, eine weitere außerordentliche Mitgliederversammlung findet in sechs Monaten statt.

Auf Anregung eines Vereinsmitgliedes sollte diese Versammlung auf einen Zeitpunkt gelegt werden, wo auch jüngere und berufstätige Mitglieder dabei sein können, um die Chancen der Ämterbesetzung zu erhöhen. Ein anderer Vorschlag lautete, alle gelisteten Mitglieder abzufragen, um somit potenzielle Amtsträger zu gewinnen. Die Kreisvorsitzende Lucia van Kreuningen erinnerte daran, dass es wichtig sei, das Rad am drehen zu halten. "Der Ortsverein Hohentengen muss bestehen bleiben, dafür müssen wir uns gemeinsam einsetzen", mahnte van Kreuningen eindringlich. So gelte es, die Vorsitzende Sylvia Fromm, die seit 17. März 2016 diese Aufgabe ausfüllt, von weiteren Mitgliedern in ihrer Arbeit zu unterstützen, auch auf der Suche nach einem neuen Kassierer oder Schriftführer.

Für Anfang Juni hat die Vorsitzende einen Tagesausflug geplant und auch einige gesellige Zusammenkünfte soll es weiterhin geben. Des Weiteren wurden noch Ehrenurkunden für langjährige Mitgliedstreue vergeben. Für 40 Jahre wurde Franz Schneider geehrt und für zehn Jahre Gerda und Jürgen Leis, Margarete Kopp, Petra und Jürgen Horn, Gabriela und Jürgen Brocks sowie Roswitha Sutter.