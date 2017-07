Hohentengen a.H. So war die erste Hohentengener Sommernacht der Alten Herren

Die erste Hohentengener Sommernacht der AH-Abteilung des SC Hohentengen ist bei den Besuchern gut angekommen. Das Publikum ge­noss die Atmosphäre und Musik von "Miss Müllers Mucke" auf dem Rathausplatz.

Hohentengen (gt) Eine Idee kam an: Zur ersten "Hohentengener Sommernacht", veranstaltet von der AH-Abteilung des SC Hohentengen, waren einige hundert Gäste auf den Rathausplatz gekommen, um eine laue Sommernacht unter freiem Himmel in bester Laune zu genießen. Und den richtigen Sound dazu gab es live von "Miss Müllers Mucke", die für ausgezeichnete Stimmung sorgten. Peter Müller, Manager der AH-Abteilung, nicht verwandt oder verschwägert mit der Band, aber großer Fan, freute sich: "Herrliches Sommerwetter, eine tolle, ungezwungene Atmosphäre, klasse Musik und ein Publikum, dass mitgeht. Das Fest hat seinen Namen verdient."

Und es hatte alles gepasst: Wer in gemütlicher Runde sitzen wollte, fand an Tisch und Festbänken Platz, einen Drink im Stehen gab es an den Bistrotischen und der Bar, für den kleinen Hunger brutzelte es am Grill und das kühle Bier gab es natürlich frisch gezapft. Dank der Sponsoren war der Eintritt für das Live-Konzert frei. Und mit "Miss Müllers Mucke" war genau die richtige Band dabei. Die drei Vollblutmusiker Miss Müller, Schultz und Dr. Maier zeigten, dass man auch ohne großes technisches Equipment mit den richtigen Songs, jeder Menge Spaß am Spielen, eindrücklichen Stimmen, zwei Akustikgitarren, einem Bass und ohne viel Schnickschnack für ausgelassene Stimmung sorgen und zum Tanzen animieren kann. Querbeet wurden beliebte und bekannten Songs aus Rock und Pop von den 70er Jahren bis heute präsentiert.

"Es ist super, dass so viele Leute da waren. Da ist an eine Fortsetzung im nächsten Jahr zu denken", war das zufriedene Fazit von Peter Müller für die AH-Abteilung des SC Hohentengen. Und dass so eine kulturelle Veranstaltung in ungezwungener Atmosphäre ankommt, das zeigte der sehr gute Zuspruch der gut gelaunten Sommerfestbesucher.