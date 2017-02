Hohentengen Schnelles Breitband wird Mangelware in Hohentengen

Alle Anschlüsse in der Gemeinde sind bereits ausverkauft. Nun soll ein neues Rechenzentrum die Versorgung gewährleisten. Der Startschuss in der Erweiterung des Gewerbegebiets soll dieses Jahr erfolgen.

Hohentengen – „Wir sind mit unseren Anschlüssen restlos ausverkauft“ sagte Bürgermeister Martin Benz während seiner Bürgergespräche in den vergangenen Wochen. Die derzeit entstehenden Baugebiete sind bereits versorgt. Für die zukünftige Versorgung wird die Gemeinde in ein neues Rechenzentrum investieren, das im Zuge der Erweiterung des Gewerbegebiets entstehen soll. Die Kosten belaufen sich inklusive der benötigten Technik auf insgesamt rund 750 000 Euro. Laut Bürgermeister Benz wird der Betrag größtenteils aus Gemeindemitteln gestemmt werden können aus Einnahmen durch die Beratung des Landkreises und anderer Gemeinden in Sachen Breitband. Zum Zeitplan sagte Benz: „Wir wollen so schnell wie möglich loslegen. Der Bebauungsplan muss noch dieses Jahr durchgezogen werden.“ Die Investitionen sind auf drei Jahre angelegt.

Hohentengen ist beim Thema Breitband einen eigenen Weg gegangen. Es habe sich nach der Ausschreibung kein Bewerber gefunden, also wurde sie selbst zu einem. 2008 wurde der Eigenbetrieb Moderne Kommunikationstechnologie gegründet. Ab 2008 entstand ein eigenes Glasfasernetz bis in die Wohnungen (FTTH, Fibre-to-the-Home). Die durchgängige Verglasung bietet sehr große Bandbreitenreserven. Derzeit stehen den Hohentengenern 100 Megabit pro Sekunde zur Verfügung. Rein theoretisch gibt es, entsprechende Technologie vorausgesetzt, nach oben kein Limit. Im vergangenen Jahr habe man die Bandbreiten für jene Endverbraucher, die Internet, Telefon und Fernsehen beziehen, bereits deutlich erhöhen können, so Benz. Für Kunden, die lediglich Internet mit Telefonbasisprodukten beziehen, arbeite man an einer Lösung. Seit längerem unterstützt die Gemeinde andere Kommunen bei der Planung eigener Netze.

Breitbandausbau

Seit 2008 wurden in Hohentengen 3,3 Millionen Euro in den Breitbandausbau investiert. Es wurden rund 6000 Kilometer an Kabeln verlegt, fast 1200 Anschlüsse installiert und vier dezentrale Technikgebäude errichtet. Den jeweiligen Anschluss muss jeder Haushalt selbst zahlen. Derzeit belaufe sich der Preis auf rund 2000 Euro je Anschluss.