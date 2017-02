WaldshutTiengen Schmutziger Dunschtig: Martin Benz bekommt einen Stern auf dem "Walk of Shame"

Das Hohentengener Narrengericht hat am Schmutzigen Dunschtig keine Gnade für Bürgermeister Martin Benz gezeigt. Es verurteilte ihn für zahlreiche Vergehen und gab ihm einen Stern auf dem Walk of Shame.

Zu gleich zahlreichen Paukenschlägen kam es am Schmutzigen Dunnschtig in Hohentengen. Hunderte von Narren stürmten das Rathaus, um den benzialischen Meisterbürger wegen seiner Vergehen zur Rechenschaft zu ziehen und ihn mit einem Stern auf dem „Walk of Shame“ zu brandmarken. Anhand eindeutiger alternativer Fakten wurde Bürger-Martin Benz-Meister schließlich der Narren-Justiz zugeführt und für seine Vergehen folgendermaßen verurteilt: Er habe Kindergartenkinder an der dümmsten Stelle im Dorf die zweispurige Schnellstraße überqueren lassen. Dafür werde er als Narren-Lotse parat stehen, damit jeder sicher über die Straße kommt. Weiter habe er den Mangel an Ärzten zu verantworten und werde den ganzen Tag über persönlich dafür sorgen, dass weder Zunftmeisterin, noch Gefolge an Durst erkranken.

Für das Anbandeln mit dem Trumpschen US-Präsidenten zur GM-Verschwörung und Vertreibung der Großindustrie von Sensoplan werde er dazu verurteilt, mit dem Pfarrer eimerweise Süßigkeiten unter die Kinder zu bringen. Er möge zudem schwören, Narren nie wieder zum Narren zu halten. Schließlich werde er – mal wieder – dazu verurteilt, Narrenurteile einzuhalten und sich dem Brauchtum entsprechend mit Rede auf den 11.11. um 11.11 Uhr vorzubereiten. „Ich nehme das Urteil an, alles andere macht keinen Sinn“, sagte Benz nach der Verhandlung. Den Vorsitz hatten die Narren-Richter Sibylle Sträsler, Vorsitzende der Hohentengener Narrenzunft Bohnenviertel, Jörg Burmeister, Cliquen-Chef der Hexen, Christoph Glockner, Cliquen-Chef der Erzgräger, und Lukas Granacher, stellvertretender Cliquen-Chef der Hansele.

Nachdem Schäfer Roderich Stelter seinen eigenen Senf zugegeben hatte, und der Beton von zwei italienischen Gastarbeitern endlich fachmännisch angerührt worden war, nahm man die Handabdrücke des Verurteilten. Wenig später wurde die Schule befreit.