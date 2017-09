Hohentengen Riskantes Überholmanöver

Nach einem riskanten Überholmanöver ist ein 54-jähriger Autofahrer seinen Führerschein erst einmal los.

Der Skoda-Fahrer hatte am Donnerstag gegen 11.30 Uhr vor einer Linkskurve zwischen Reckingen und Lienheim einen Milch-Laster überholt. In diesem Moment kam ein Ford entgegen. Dessen 72 Jahre alte Fahrerin leitete eine Vollbremsung ein und wich nach rechts aus. Der Skoda-Fahrer zog seinen Pkw ebenso nach rechts, touchierte dabei aber leicht ein Rad des Lkw-Anhängers, so die Polizeiangaben. Am Skoda sei dabei geringer Schaden entstanden. Der Führerschein des 54-Jährigen wurde einbehalten. Der Unfallfahrer habe sich bei seiner Anhörung einsichtig gezeigt, so der Polizeibericht. Dessen ungeachtet erfolgte Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.