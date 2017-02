Hohentengen a.H. Rege Bürgerdiskussion in Bergöschingen

Einwohner zeigen bei der Bürgerdiskussion in Bergöschingen großes Interesse am kleinen Ortsteil.

Bergöschingen – Im kleinsten Ortsteil Hohentengens war die Beteiligung beim Bürgergespräch traditionell groß. Die Frage, wie das Feuerwehrgerätehaus, besonders im Hinblick auf die Nutzung als Wahllokal bei der Bundestagswahl im September, barrierefrei gemacht werden könne, sorgte für Diskussionen. Erörtert wurden verschiedene Möglichkeiten, angefangen bei der Aufwertung der Treppe bis hin zum Einbau eines Lifts. Man werde die Möglichkeiten prüfen, so Bürgermeister Martin Benz. Auch die Anregung zur akustischen Aufwertung des Raums nach dem Vorbild Günzgens werde weiterverfolgt. Für die Durchführung der Wahlen schlug Benz die Nutzung der Feuerwehrgarage vor.

Die Frage, ob sich die Gemeinde den Kauf der Sensoplan-Liegenschaft leisten könne, bejahte Benz mit der Erklärung, man habe einen sehr fairen Preis ausgehandelt, für den zwar kurzzeitig Kredite aufgenommen werden müssten, diese aber mit dem Wiederverkauf der Liegenschaft wieder getilgt würden. Ziel sei es, Arbeitsplätze zurückzuholen. Die Frage, wo der geplante Spielplatz im Ort entstehen solle, konnte Benz noch nicht beantworten, versprach aber: „Die Möglichkeiten werden zusammen mit den vier Gemeinderätinnen und Gemeinderäten sowie den jungen Eltern diskutiert, sodass wir Anfang nächsten Jahres loslegen können.“ Ob die Bewerber für die Nachfolge der Schulrektorin Sylvia Nikolai aus der Umgebung stammen, bejahte Benz und fügte hinzu: „Sie haben auch Gemeinschaftsschulerfahrung.“ Ziel sei eine stabile Zweizügigkeit mit dem Schielen auf Dreizügigkeit, so der Bürgermeister über das gut funktionierende Lehrerkollegium.

Das Baugebiet von einem halben Hektar Richtung Guggenmühle würde nach jenem in Lienheim umgesetzt werden, so Benz auf Nachfrage. Jenes von einem Hektar im Oberdorf müsse noch mit verschiedenen Fachstellen diskutiert werden. Im Flächennutzungsplan sei hier zu viel Fläche ausgewiesen. „Wir müssen schauen, was die Behörden hier akzeptieren“, so Benz. Im Hinblick auf die neuen Baugebiete solle auch das Glasfasernetz durch zusätzliche Leitungen ergänzt werden. Der Ortsteil sei zudem von 182 auf 188 Einwohner gewachsen, so Benz.