Hohentengen Neue Ideen für die Gemeinde Hohentengen entwickeln Bürger mit der SPD

Bürger, Gemeinderäte und SPD-Mitglieder entwickeln mit dem ehemaligen Klettgauer Bürgermeister Volker Jungmann Ideen zum Thema "Gut Leben in der Gemeinde". Verschiedene Ansätze zu den Themen Mobilität, ärztliche Versorgung und Falschparken sollen weiterverfolgt werden.

"Große Politik" fängt vor der Haustür an. Unter diesem Motto veranstaltete der SPD-Ortsverein Hohentengen gemeinsam mit Volker Jungmann, SPD-Mitglied und ehemaliger Bürgermeister von Klettgau, einen Gesprächsabend zum Thema "Gut leben in unserer Gemeinde". Ein gutes Dutzend Bürger, Gemeinderäte und Mitglieder hatten sich dazu in der Pension Hartenstein getroffen. Obwohl es den rund 4000 Einwohnern von Hohentengen im Hinblick auf Gemeinschaftsschule und Infrastruktur im Vergleich zu anderen Gemeinden dieser Größe sehr gut gehe, gebe es auch Punkte, die verbessert werden könnten, so Volker Jungmann, der selbst auch in Hohentengen wohnt.

Als wichtiger Punkt wurde die ärztliche Versorgung genannt, die zwar laut den Statistiken der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) ausreichend sei, in der Realität aber Schwierigkeiten aufwerfe. Besonders die Entfernung zum Waldshuter Spital sehen die Gesprächsteilnehmer problematisch. In Notfällen könne zwar auf die Spitäler im Schweizerischen Baden, Bülach oder Schaffhausen ausgewichen werden, die Rückerstattung von Behandlungskosten sei aber schwierig. Hier wolle man sich über Möglichkeiten erkundigen, auf welchem Wege zum Abbau bürokratischer Hürden beigetragen werden könnte. Ebenfalls im Raum stand die Idee für die Gründung einer eigenen Ärztegenossenschaft. Ob die KV eine Zulassung erteilen würde, sei fraglich.

Eine Alternative dazu käme in Form von Mitfahrgelegenheiten infrage, mithilfe derer Ärzte in der Stadt besser als mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, die nur wenige Male täglich verkehrten, erreicht werden könnten. Unter dem Aspekt einer Nachbarschaftshilfe wolle man Möglichkeiten für eine "Mitnahme-Bank", Abreißzettel und digitale Lösungen prüfen.

Ebenfalls thematisiert wurden Falschparker und Hundehalter, die trotz Verbots ihre Hunde nicht an der Leine führten. Die ersteren könnte man in einer Aufklärungskampagne mit Flugblättern auf alternative Stellflächen aufmerksam machen. Bei Letzteren wolle man die Sanktionen bei Verstößen gegen die Leinenpflicht prüfen. Die Teilnehmer waren mit den Ergebnissen der Gespräche zufrieden und wollen die Ideen weiterverfolgen. "Wir wollen nicht nur Wünsche äußern, sondern auch Lösungsmöglichkeiten bieten", sagte Volker Jungmann.

