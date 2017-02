WaldshutTiengen Närrisches in vielen Facetten: Büttenabend begeistert 300 Besucher

Narrenzunft Bohnenviertel sprüht beim Büttenabend vor tollen Ideen. Mitwirkende ernten für Auftritte viel Applaus.

Hohentengen – Beim traditionellen Büttenabend der Narrenzunft Bohnenviertel blieb mal wieder kein Auge trocken. Gut 300 närrisch verkleidete Gäste wohnten dem Spektakel in der Mehrzweckhalle bei.

Um Punkt 20:11 Uhr marschierte die Guggenmusik Truubehüeter mit ihren über 30 Musikern ein und sorgte für einen fulminanten Auftakt. Kurz darauf eröffneten Zirkusdirektor Bernd Feser und sein Clown Roger Harrer als Gastgeber des Abends den "Zirkus Benz" und führten zwischen den einzelnen Auftritten kurzweilig durch das Programm.

Dieses begann mit dem Gardemarsch der Junggarde und einer perfekt synchronisierten Choreografie in Violett und Weiß. Es folgte ein Sketch der Gelbjacken-Hansele, der eindrücklich veranschaulichte, wie es in der Praxis von Dr. Schnupfkowski zugeht.

Die blonde Empfangsdame nahm es mit der Geheimhaltung nicht so genau und das eine oder andere pikante Detail aus der Mitte der Dorfgemeinschaft kam an Licht. Die Hexen-Clique führte im Anschluss vor, wie vielseitig und witzig der Tanz in Papierkostümen sein kann und wie schnell sich eine biedere Dame in Freddy Mercury verwandelt.

Für Lacher am laufenden Band sorgte die Clique der Erzgräber, die in ihrem Sketch der zehn Gebote die Gemeinderäte einzeln quer durch den Kakao zog. Spätestens bei der Vorführung des "Kotstromers", eines mobilen Bio-Stromgenerators inklusive darauf montierter Toilettenschüssel, lachte das Publikum Tränen. Die Junge Garde führte ihre Bauchtanzshow – inklusive eines reichen Scheichs – gleich zweimal vor. Das Publikum hatte nach einer Zugabe verlangt.

Das Finale lieferte der SC Alte Herren, der in seinem "Nachrichten-Journal" verschiedene aktuelle Themen aufgriff. Gundula Gause und Claus Kleber alias Roger Stelter und Philipp Brandl lieferten sich am Rednerpult einen neckischen Schlagabtausch.

Ein aberwitziger Donald Trump alias Paco Rabl inklusive überlanger roter Krawatte und Haar-Tolle bekam sein Fett weg und verkündete: "I will make Hohentengen great again!" Ein falscher Bürgermeister Benz wurde im Nachthemd interviewt und der Schließung der Firma Sensoplan mit einem bewegenden Lied das Absurde abgewonnen.

Natürlich durfte auch das Interview zweier Schweizer nicht fehlen, die "mindestens zweimal die Woche ins Düütsche zum Poschte fahren." Das Publikum dankte den Akteuren mit langem Applaus.

Zum Schluss versammelten sich alle noch einmal auf der Bühne und Narrenzunftvorsitzende Sibylle Sträsler dankte allen Mitwirkenden und entließ Akteure und Zuschauer für das weitere närrische Treiben in Richtung der Bar. Für musikalische Unterhaltung mit Tanzmusik sorgte das Duo Enrico Meoni aus Waldshut.